Глави МЗС "Веймарського трикутника" закликали Мінськ провести чесні вибори

Міністри закордонних справ ФРН, Франції та Польщі висловили занепокоєння ситуацією в Білорусі. У спільній заяві, поширеній у п'ятницю, 7 серпня, Гайко Маас (Heiko Maas), Жан-Ів Ле Дріан та Яцек Чапутович наголосили, що з великою стурбованістю спостерігають за подіями, що відбуваються в Білорусі. Напередодні президентських виборів вони "твердо виступають за право білоруського народу здійснювати свої основні свободи, у тому числі виборчі права".

"Саме тому ми стурбовані тим, що ні Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, ні парламентські асамблеї ОБСЄ і Ради Європи не отримали можливості спостерігати за виборами. Тому ми наполегливо закликаємо білоруську владу провести майбутні президентські вибори вільно та чесно, зокрема забезпечити незалежний моніторинг з боку місцевих спостерігачів. Ми взяли до відома тривожні повідомлення про порушення на виборах під час дострокового голосування", - зауважується у спільній заяві глав МЗС трьох країн, відомих як "Веймарський трикутник".

Мітинг прихильників білоруської опозиції в Мінську 6 серпня

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Міністри наголошують, що Білорусь є важливим сусідом Європейського Союзу і активним членом "Східного партнерства". Вони нагадали, що діалог з Мінськом за останнє десятиліття хоч і був складним, але багатообіцяючим. "Ми віримо у зміцнення зв'язків між Білоруссю, її народом і Європейським Союзом, зв'язків, заснованих на повазі спільних демократичних цінностей, включно з громадянськими свободами та верховенством права", - зазначили Маас, Ле Дріан та Чапутович.

У "Веймарському трикутнику" закликали білоруський уряд звільнити політичних в'язнів та відмовитися від насильства та інших дій, спрямованих проти громадських і політичних свобод.

Напередодні подібну заяву разом з Чапутовичем поширив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Між тим у Білорусі, де президентські вибори мають відбутися 9 серпня, повідомляється про низку затримань людей, які або напряму пов'язані з опозиційними кандидатами, або підтримують їх. Крім чинного президента країни Олександра Лукашенка, для участі у виборах зареєстровані Світлана Тихановська, ексдепутатка Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв та голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечня.

"Репортери без кордонів" повідомляли також про те, що під час передвиборчої кампанії затримали понад 40 журналістів, які її висвітлювали.