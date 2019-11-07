Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заперечив Макрону щодо НАТО та США

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловився за подальшу підтримку Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це Маас написав у статті для німецького видання Spiegel online, опублікованій у неділю, 10 листопада. Глава німецької дипломатії згадав і нещодавню заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо "смерті мозку" НАТО через нинішню зовнішньополітичну позицію США.

Говорячи про роль НАТО в питанні міжнародної безпеки, Маас наголосив, що, з точки зору Берліна, було б помилкою підривати Північноатлантичний альянс. "Без Сполучених Штатів ні Німеччина, ні Європа не в змозі ефективно себе захищати", - застеріг він, вказавши зокрема на "порушення Росією договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД)" як "недвозначне" підтвердження цього факту.

"Провадити зовнішню та безпекову політику без Вашингтона було б безвідповідальним, а відокремлення європейської безпеки від американської - небезпечним кроком. Ще впродовж багатьох років ми потребуватимемо НАТО", - зазначив глава МЗС ФРН. "Навіть якщо Європа одного прекрасного дня зможе самостійно відстоювати свою безпеку, ми і надалі мусимо прагнути зберегти НАТО", - додав він.

Посилення ролі ФРН

Маас зазначив, що, на його думку, сьогодні знову назріла потреба в обговоренні питання про надійність партнерських відносин, безпеки Німеччини та про правильний шлях у майбутнє.

За словами німецького урядовця, через 30 років після падіння Берлінського муру майбутнє здається "більш відкритим і непередбачуваним, ніж будь-коли", а питання взаємовідносин між Сходом і Заходом вже давно перестало бути для Вашингтона ключовим міжнародним питанням, перетворившись в "одне з питань", незалежно від того, який уряд перебуває в Білому домі.

"Те, що ми в Німеччині живемо сьогодні в умовах миру і безпеки, більше не є само собою зрозумілим, - вказав Маас. - В останні роки неодноразово доводилось чути, що Німеччині необхідно більшою мірою взяти на себе відповідальність за мир і безпеку в світі". За словами політика, сьогодні настав історичний момент для того, щоб ФРН взяла на себе відповідальність за збереження і своєї власної безпеки, і безпеки в Європі.

На тлі цього очільник зовнішньополітичного відомства вказав на необхідність подальшої тісної співпраці між Францією та ФРН у розбудові та посиленні Європи.

ЄС та міжнародна безпека

Крім того, Маас окремо наголосив на важливості єдності країн-членів ЄС в питаннях міжнародної безпеки. Якогось особливого шляху у Німеччині не буде - "ні в стосунках з Москвою, ні щодо інших тем", зазначив дипломат. "Наші сусіди в Польщі та країнах Балтії можуть бути впевнені в тому, що ми ставимося до їхніх потреб у сфері безпеки, як до власних", - додав Гайко Маас.

Він учергове виступив за створення Ради безпеки Євросоюзу. У своїй статті керівник німецької дипломатії назвав цей орган "місцем, в якому європейці зможуть спільно проводити роботу в сферах міжнародної політики і безпеки в рамках інститутів ЄС і за їхніми межами".

При цьому, за словами Мааса, Великобританія повинна брати участь в роботі Ради безпеки ЄС, навіть після того як вона покине Євросоюз, а США - стати важливим партнером цього органу.

На початку травня цього року голова Європарламенту (ЄП) Антоніо Таяні на полях неформального саміту ЄС в румунському місті Сібіу також виступив за створення постійної Ради безпеки Євросоюзу на чолі з верховним представником ЄС із закордонних справ і зовнішньої політики.