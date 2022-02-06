Генсек ООН закликав Китай забезпечити можливість візиту комісарки з прав людини

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав китайське керівництво забезпечити можливість відвідування країни верховною комісаркою ООН з прав людини Мішель Бачелет. У суботу, 5 лютого, під час Олімпійських ігор в Пекіні, глава міжнародної організації зустрівся із лідером КНР Сі Цзіньпіном та міністром закордонних справ Ваном Ї, вказавши при цьому важливість візиту Бачелет, що заслуговує на довіру, повідомили в ООН.

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Пекін вимагає від Бачелет залишатися в рамках "дружнього" візиту

Верховна комісарка ООН з прав людини вже понад два роки намагається отримати доступ до Сіньцзяну на півночі Китаю, аби отримати інформацію про ймовірне жорстоке поводження із представниками мусульманської національної меншини - уйгурами.

У січні бюро Бачелет у Женеві повідомило про проведення переговорів про можливість її візиту в регіон на північному заході Китаю у першій половини цього року. Наприкінці січня видання South China Morning Post із посиланням на джерела повідомило, що поїздка Бачелет може відбутися після закінчення Олімпіади за умови, що йтиметься про "дружній" візит, а не розслідування. При цьому уряд в Пекіні попрохав верховну комісарку не публікувати звіт про ситуацію в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, написала далі газета.

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Мітинг проти політики Китаю щодо уйгурів в Вашингтоні в квітні 2021 року

Репресії щодо уйгурів

Правозахисники звинувачують владу Китаю у переслідуванні, репресіях та жорстокому поводженні з уйгурами, які живуть на північному заході країни. За їхніми даними, уйгури потрапляють до так званих "таборів перевиховання", де вони стикаються із насильством та примусом до праці. За даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, у таких "виправних таборах" можуть утримуватись до 1 мільйона уйгурів. Пекін відкидає ці звинувачення.

У зв’язку з цим низка країн, зокрема США, Великобританія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та Японія, оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні, яка почалась 4 лютого. "Адміністрація Джозефа Байдена не направлятиме на зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри 2022 року в Пекіні дипломатів та інших офіційних представників. Причина - геноцид, що триває та інші злочини проти людяності в Сіньцзяні та інші порушення прав людини", - заявила, зокрема, прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Німеччини не доєдналась до дипломатичного бойкоту, але повідомила, що не стане відправляти на Олімпіаду своїх офіційних представників.



