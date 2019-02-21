 В ЄС обіцяють тиснути на соціалістичний уряд Венесуели, США розширили санкції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2019

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Новини

В ЄС обіцяють тиснути на соціалістичний уряд Венесуели, США розширили санкції

У ЄС планують і надалі "чинити політичний тиск" на керівництво Венесуели з метою проведення в цій країні вільних та прозорих виборів. Тим часом США розширили санкції проти посадовців цієї країни.

Венесуела

Криза у Венесуелі - далека від розв'язання

Міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз буде й далі "чинити політичний тиск" на главу Венесуели Ніколаса Мадуро та його уряд, аби домогтися проведення в цій південноамериканській країні вільних та демократичних виборів. Про це іспанський урядовець сказав у п'ятницю, 1 березня, в Мадриді після зустрічі з міністром закордонних справ Парагваю Луїсом Кастільйоні.

На даний момент ситуація у Венесуелі зайшла в "глухий кут", тож Євросоюз має вирішити щодо наступних кроків для розв'язання кризи в цій країні, додав Боррель. "Тепер ми опинилися в іншій ситуації, ніж сподівалися", - сказав глава МЗС Іспанії, цитує агенція новин AFP.

Іспанія була однією з багатьох країн-членів ЄС, котрі визнали тимчасовим президентом Венесуели опозиціонера Хуана Гуайдо. Однак попри виступи опозиції всередині країни, а також тиск з боку США, ЄС та багатьох країн Південної й Центральної Америки, при владі у Венесуелі як і раніше перебуває соціалістичний уряд Ніколаса Мадуро.

США розширили санкції

Тим часом міністерство фінансів США повідомило про розширення переліку підсанкційних посадовців Венесуели, котрі підтримують уряд Мадуро. До цього списку мінфін Сполучених Штатів додав ще шістьох осіб - цього разу високопоставлених військових. Причиною внесення їх до списку в поширеній прес-службою американського відомства заяві називається блокування поставок міжнародної гуманітарної допомоги у Венесуелу.

DW.COM

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо може бути заарештований, коли повернеться до країни, заявив венесуельський глава Ніколас Мадуро. Сам Гуайдо заявив, що повернеться до Венесуели, попри ризики. (26.02.2019)

Рада Безпеки ООН розглядатиме два проекти резолюцій задля вирішення кризи в Венесуелі. Вашингтон наполягає на проведенні прозорих і чесних виборів, а Москва відкидає можливу інтервенцію в Венесуелу. (28.02.2019)

Вже 333 військових та силовиків з Венесуели перебігли через кордон з Колумбією та Бразилією, пишуть ЗМІ. Утім, ця кількість становить менше одного відсотка від усіх військовослужбовців та працівників силових відомств. (27.02.2019)

У Раді Безпеки ООН Росія та Китай наклали вето на проект резолюції, що закликав до вільних виборів у Венесуелі та безперешкодного постачання до країни гуманітарної допомоги. (28.02.2019)

Тим часом у Державному департаменті Сполучених Штатів визнали, що саме політична та дипломатична підтримка з боку Росії та КНР допомагає нинішньому уряду Венесуели залишатися при владі. Про це 1 березня заявив спецпредставник Держдепу з питань Венесуели Елліот Абрамс, передає агенція новин dpa. Абрамс також пообіцяв запровадження "десятків" новин візових обмежень для венесуельських посадовців. 

У Москві пообіцяли Венесуелі гумдопомогу

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив 1 березня, що Росія направила в Венесуелу 7,5 тонни медикаментів у якості гуманітарної допомоги. Крім того, Москва розглядає питання про можливі подальші поставки гумдопомоги в охоплену кризою Венесуелу, запевнив Лавров, передає агенція новин "Інтерфакс". 

Як повідомлялося, напередодні Росія та Китай наклали в Раді Безпеки ООН (РБ ООН) вето на підготовлений США проект резолюції, що закликала до вільних та справедливих президентських виборів у Венесуелі, а також до безперешкодного постачання гуманітарної допомоги до цієї країни.

Нагадаємо, близько 50 країн визнали тимчасовим президентом Венесуели Хуана Гуайдо, в тому числі США, більшість країн Латинської Америки, багато країн ЄС, серед яких і Німеччина. Водночас Росія, Китай, Туреччина, Іран, Сирія, КНДР, Куба та низка інших країн підтримують соціалістичний уряд Ніколаса Мадуро.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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Більше не буде бензину по 1 центу за літр (14.08.2018)

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Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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Більше не буде бензину по 1 центу за літр (14.08.2018)  

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