В ЄС обіцяють тиснути на соціалістичний уряд Венесуели, США розширили санкції

Міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз буде й далі "чинити політичний тиск" на главу Венесуели Ніколаса Мадуро та його уряд, аби домогтися проведення в цій південноамериканській країні вільних та демократичних виборів. Про це іспанський урядовець сказав у п'ятницю, 1 березня, в Мадриді після зустрічі з міністром закордонних справ Парагваю Луїсом Кастільйоні.

На даний момент ситуація у Венесуелі зайшла в "глухий кут", тож Євросоюз має вирішити щодо наступних кроків для розв'язання кризи в цій країні, додав Боррель. "Тепер ми опинилися в іншій ситуації, ніж сподівалися", - сказав глава МЗС Іспанії, цитує агенція новин AFP.

Іспанія була однією з багатьох країн-членів ЄС, котрі визнали тимчасовим президентом Венесуели опозиціонера Хуана Гуайдо. Однак попри виступи опозиції всередині країни, а також тиск з боку США, ЄС та багатьох країн Південної й Центральної Америки, при владі у Венесуелі як і раніше перебуває соціалістичний уряд Ніколаса Мадуро.

США розширили санкції

Тим часом міністерство фінансів США повідомило про розширення переліку підсанкційних посадовців Венесуели, котрі підтримують уряд Мадуро. До цього списку мінфін Сполучених Штатів додав ще шістьох осіб - цього разу високопоставлених військових. Причиною внесення їх до списку в поширеній прес-службою американського відомства заяві називається блокування поставок міжнародної гуманітарної допомоги у Венесуелу.

Тим часом у Державному департаменті Сполучених Штатів визнали, що саме політична та дипломатична підтримка з боку Росії та КНР допомагає нинішньому уряду Венесуели залишатися при владі. Про це 1 березня заявив спецпредставник Держдепу з питань Венесуели Елліот Абрамс, передає агенція новин dpa. Абрамс також пообіцяв запровадження "десятків" новин візових обмежень для венесуельських посадовців.

У Москві пообіцяли Венесуелі гумдопомогу

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив 1 березня, що Росія направила в Венесуелу 7,5 тонни медикаментів у якості гуманітарної допомоги. Крім того, Москва розглядає питання про можливі подальші поставки гумдопомоги в охоплену кризою Венесуелу, запевнив Лавров, передає агенція новин "Інтерфакс".

Як повідомлялося, напередодні Росія та Китай наклали в Раді Безпеки ООН (РБ ООН) вето на підготовлений США проект резолюції, що закликала до вільних та справедливих президентських виборів у Венесуелі, а також до безперешкодного постачання гуманітарної допомоги до цієї країни.

Нагадаємо, близько 50 країн визнали тимчасовим президентом Венесуели Хуана Гуайдо, в тому числі США, більшість країн Латинської Америки, багато країн ЄС, серед яких і Німеччина. Водночас Росія, Китай, Туреччина, Іран, Сирія, КНДР, Куба та низка інших країн підтримують соціалістичний уряд Ніколаса Мадуро.

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