В Україні 40 відсотків дорослих повністю вакциновані від коронавірусу - Ляшко

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
В Україні 40 відсотків дорослого населення пройшли повний курс імунізації від коронавірусу. Країна виконала цільовий орієнтир Всесвітньої організації охорони здоров'я на 2021 рік, заявив очільник МОЗ.
В Україні повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 40 відсотків дорослого населення. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу в понеділок, 13 грудня.
"40 відсотків дорослих українців - 12 мільйонів 457 тисяч - вже отримали повний курс щеплення. Досягнувши цієї позначки, Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я,- 40 відсотків вакцинованих в 2021 році", - зазначив очільник МОЗ.
Ляшко також анонсував, що в Україні запровадять щеплення додатковою дозою проти COVID-19 для тих, хто має ослаблений імунітет, але наголосив, що це не "бустерна" доза.
"Додаткова доза - це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб за станом свого здоров'я, наприклад, імуноскомпрометовані особи, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективності вакцин в загальній популяції", - пояснив міністр.
Загалом в Україні зробили понад 26,5 мільйона щеплень. За словами Ляшка, від початку року в Україну надійшло майже 36,8 мільйона доз вакцини від COVID-19. У наявності зараз - понад вісім мільйонів доз вакцини різних виробників, зокрема, ВіoNTech/Pfizer, Moderna, а також Coronavac від китайської компанії Sinovac Biotech.
За добу 12 грудня в Україні зафіксували 4 073 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби, серед яких - 377 дітей та 37 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 456 людей, 188 інфікованих померли.
Напередодні повідомлялося, що Світовий банк виділить Україні ще 150 мільйонів доларів для екстреного реагування на COVID-19 та проведення вакцинальної кампанії проти коронавірусу. Переважну частину коштів спрямують на закупівлю 16,5 мільйона доз вакцин.