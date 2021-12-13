В Україні 40 відсотків дорослих повністю вакциновані від коронавірусу - Ляшко

В Україні повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 40 відсотків дорослого населення. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу в понеділок, 13 грудня.

"40 відсотків дорослих українців - 12 мільйонів 457 тисяч - вже отримали повний курс щеплення. Досягнувши цієї позначки, Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я,- 40 відсотків вакцинованих в 2021 році", - зазначив очільник МОЗ.

Щеплення додатковою дозою

Ляшко також анонсував, що в Україні запровадять щеплення додатковою дозою проти COVID-19 для тих, хто має ослаблений імунітет, але наголосив, що це не "бустерна" доза.

"Додаткова доза - це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб за станом свого здоров'я, наприклад, імуноскомпрометовані особи, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективності вакцин в загальній популяції", - пояснив міністр.

Загалом в Україні зробили понад 26,5 мільйона щеплень. За словами Ляшка, від початку року в Україну надійшло майже 36,8 мільйона доз вакцини від COVID-19. У наявності зараз - понад вісім мільйонів доз вакцини різних виробників, зокрема, ВіoNTech/Pfizer, Moderna, а також Coronavac від китайської компанії Sinovac Biotech.

За добу 12 грудня в Україні зафіксували 4 073 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби, серед яких - 377 дітей та 37 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 456 людей, 188 інфікованих померли.

Напередодні повідомлялося, що Світовий банк виділить Україні ще 150 мільйонів доларів для екстреного реагування на COVID-19 та проведення вакцинальної кампанії проти коронавірусу. Переважну частину коштів спрямують на закупівлю 16,5 мільйона доз вакцин.