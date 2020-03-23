В Україні планують скоротити зарплати високопосадовцям

Уряд України планує скоротити заробітну плату в два рази тим чиновникам, у яких вона більша за 10 мінімальних оплат праці. Про це в неділю, 29 березня, написав у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, "топчиновники мають розуміти ситуацію" та "затягнути паски" через поширення нового коронавірусу.

"Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають заробітну плату понад 10 "мінімалок" (зараз 47 тисяч гривень), отримували тільки половину. Виняток - працівники, задіяні у заходах боротьби з COVID-19 та заходах з нацбезпеки та оборони", - написав Шмигаль.

Він додав, що в уряді хочуть зменшити розмір оплати праці і винагороди керівникам та членам наглядових рад держпідприємств та держкомпаній на 30 відсотків.

Нагадаємо, згідно з останніми офіційними даними, в Україні налічується 418 випадків інфікування новим коронавірусом, з них - дев'ять летальні, а п'ять осіб одужали.

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