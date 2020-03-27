 В Україні МОЗ затвердив стандарти надання меддопомоги при COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2020

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Новини

В Україні МОЗ затвердив стандарти надання меддопомоги при COVID-19

Від 29 березня в Україні госпіталізуватимуть лише коронавірусних хворих у стані середньої тяжкості та тяжкому.

Coronavirus In Ukraine (picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko)

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило у неділю, 29 березня, наказ про організацію надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19. Цим наказом затверджуються стандарти екстреної медичної допомоги та меддопомоги при коронавірусі.

Як пояснив на брифінгу у Києві головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передбачається впровадження клінічного сортування. "Госпіталізувати до лікарень повинні хворих середнього і тяжкого ступеня перебігу хвороби. Всі інші повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом і медико-санітарним спостереженням", - сказав він.

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Ляшко зазначив, що у документах МОЗ міститься низка рекомендацій, які стосуються алгоритму виявлення захворювання, алгоритму роботи екстреної медичної допомоги, епідеміологів. Вони також містять правила використання засобів індивідуального захисту, правила догляду за хворими з Covid-19 в домашніх умовах, критерії для госпіталізації хворих у тяжких і середньої тяжкості випадках.

Ляшко наголосив, що нині "не існує специфічного лікування коронавірусної хвороби, здійснюється симптоматичне лікування". 

Як повідомлялось, станом на ранок 29 березня в Україні зафіксовано 418 випадків зараження коронавірусом.

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