В Україні найнижчий у світі рівень довіри до влади - дослідження

Українці мають найнижчий рівень довіри до уряду у світі - лише дев'ять відсотків жителів країни довіряють владі. Про це йдеться у дослідженні міжнародної асоціації Gallup, опублікованому в четвер, 21 березня. Це набагато нижче середнього рівня довіри до уряду в пострадянських країнах, де він складає 48 відсотків, а також у середнього показника в світу (56 відсотка) у 2018 році.

Як зазначено в дослідженні, низький рівень довіри до влади фіксується в Україні вже десятиліття. Під час президентства Віктора Януковича, який під час Євромайдану втік до Росії і пізніше був заочно засуджений за державну зраду, рівень довіри до уряду складав 24 відсотки. На початку президентства Петра Порошенка з'явилися ознаки того, що глава держави почав відновлювати довіру громадян. Тоді 24 відсотки мешканців були впевнені в уряді і 48 відсотків схвалювали роботу президента.

Однак поступово рівень довіри падав, оскільки українці побачили, що уряд не в змозі виконати вимоги протестувальників часів Революції гідності. З 2015 року рівень довіри українців до влади не перевищував 14 відсотків.

Невпевнені українці й у проведенні в країні чесних виборів - минулого року лише 12 відсотків громадян вважали це можливим. У 2014 році у цьому були впевнені 26 відсотків громадян, що свідчить про зростання недовіри до виборчої системи, йдеться в дослідженні.

Водночас переважна більшість українців впевнені у корупції в уряді - такої думки дотримується 91 відсоток опитаних. Не на користь чинній владі був і скандал з ймовірними розкраданнями в оборонній сфері, зазначається в дослідженні. Також на рівень довіри вплинув і скандал з "Панамськими документами", в яких згадувалися компанії Порошенка.