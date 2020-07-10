В Україні назвали безперспективним російський позов до ЄСПЛ

Представники української влади критично відреагували на позов, поданий Росією до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України. Як заявив у четвер, 22 липня, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, позов Російської Федерації не має юридичної перспективи, оскільки Росія сама не виконує рішень європейського суду.

"Керівництво Росії вирішило скористатися інструментом скарги в ЄСПЛ після того, як на конституційному рівні забезпечило собі ж можливість не виконувати рішення ЄСПЛ. Якщо хтось шукав еталон цинізму, то його надала Російська Федерація. В цій скарзі немає юридичної перспективи та практичного сенсу, крім суто пропагандистського - з кожної "праски" в РФ і на окупованих Росією територіях будуть мовити, що ЄСПЛ нібито не працює", - заявив Подоляк у коментарі інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Подоляка, Україна не може відповідати за наслідки воєнних дій, розв'язаних Росією, оскільки це суперечило б здоровому глузду й міжнародним визнаним юридичним позиціям. "Росія як держава, що контролює окуповані території України, несе повну відповідальність за ситуацію на цих територіях. За всі порушення прав людини, злочини та розграбування економічного потенціалу цих територій їй доведеться нести відповідальність", - сказав він.

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"Міфи російської пропаганди" в позові

Міністр юстиції України Денис Малюська також вважає, що звернення Росії до ЄСПЛ зі скаргою на Україну через низку порушень з юридичної точки зору чекає "неминуча поразка".

"Судячи з пресрелізу генпрокуратури країни-агресора та їхнього ж МЗС, Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні - у заяві до суду виклали всі міфи російської пропаганди. Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш - у них з'явиться додатковий медіамайданчик для промивання мізків і медіапривід, але з юридичної точки зору їх очікує неминуча поразка", - написав міністр у Facebook у четвер.

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Водночас заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань Європейського суду з прав людини в міністерстві юстиції України Іван Ліщина у Facebook назвав скаргу "блискучою перемогою російської юридичної думки над здоровим глуздом".

"Цікаво, що на сайті мін'юсту РФ щодо цієї блискучої перемоги російської юридичної думки над здоровим глуздом нічого немає... Невеличкий лайфхак колегам із Генпрокуратури РФ щодо участі в процесі в ЄСПЛ - є така гарна традиція заявникам пояснювати ЄСПЛ, які саме права, передбачені Європейською конвенцією з прав людини, порушені тими обставинами, на які вони посилаються", - написав заступник міністра.

Нагадаємо, що раніше в четвер Росія звернулася до ЄСПЛ з міждержавною скаргою на іншу державу - Україну. Позов, за твердженням російської сторони, стосується цілої низки порушень, зокрема, загибелі мирного населення на майдані Незалежності та у Будинку профспілок в Одесі у 2014 році, а також "під час проведення так званої антитерористичної операції", переслідування інакомислячих шляхом заборони роботи ЗМІ та інтернет-платформ, переслідування журналістів, політиків і пересічних громадян, придушення свободи слова та водної блокади Криму.

