Росія подала проти України позов до ЄСПЛ через Донбас, Boeing і російську мову

Росія вперше звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з міждержавним позовом на іншу державу - Україну. Як заявили у Генпрокуратурі РФ у четвер, 22 липня, скаргу було подано на підставі статті 33-ї Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Це - перша в історії Росії міждержавна скарга, подана до ЄСПЛ.

Позов, за твердженням російської сторони, стосується цілої низки порушень, зокрема: загибелі мирного населення на майдані Незалежності та у Будинку профспілок в Одесі у 2014 році, а також "під час проведення так званої антитерористичної операції", переслідування інакомислячих шляхом заборони роботи ЗМІ та інтернет-платформ, переслідування журналістів, політиків і пересічних громадян, придушення свободи слова та водної блокади Криму.

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Дискримінація російськомовних та збиття Boeing над Донбасом

Крім того, у позові Києву закидають "політику дискримінації російськомовного населення, витіснення використання російської мови з суспільної сфери, насамперед зі сфери середньої та вищої освіти та системи обслуговування споживачів", політику дискримінації російських компаній і підприємців, загибель людей, заподіяння шкоди здоров'ю та знищення майна внаслідок обстрілів Збройними силами України суміжної території РФ. РФ також звертає увагу суду на позбавлення жителів "окремих територій південного сходу України" можливості участі у виборах до українських центральних органів влади.

У позові також зазначається, що відповідальність за катастрофу малайзійського Boeing MH17 на Донбасі лежить на Україні, адже вона, як вказує РФ, не закрила повітряного простору над зоною бойових дій і пізніше не розслідувала цієї обставини. "Україна представляє сфабриковані докази для перекладення своєї провини за цю авіакатастрофу на Росію", - стверджують у Генпрокуратурі РФ.

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"Звернення покликане привернути увагу європейського суду і всього світового співтовариства до грубих і систематичних порушень прав людини українською владою, зафіксувати в міжнародно-правовому полі численні факти злочинних діянь, змусити владу України припинити їхнє вчинення, здійснити належне розслідування і негайно притягнути винних осіб до відповідальності, відновити мир і згоду на території України", - кажуть у російській Генпрокуратурі.

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"Крок назрів уже давно"

У МЗС РФ у зв'язку з поданням позову заявили, що Росія очікує "неупередженого і неполітизованого ставлення ЄСПЛ до російської скарги, а також досконального дослідження судом представлених державою-позивачем матеріалів і доказів".

"Даний крок назрів уже давно. Ситуація, що склалася в Україні, не залишила Росії іншого вибору, окрім залучення міжнародних судових інстанцій", - йдеться в заяві МЗС РФ. Претензії до України, які містяться у позові, підкріплені серйозним масивом доказів, який був накопичений за ці роки, стверджують у відомстві.

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У статті 33-й Європейської конвенції про права людини зазначено, що будь-яка сторона може передати до суду скаргу на будь-які ймовірні порушення положень Конвенції та протоколів, допущені іншою країною. Дотепер проти Росії було подано чотири таких позови від Грузії, дев'ять - від України.

Нагадаємо, раніше Росія неодноразово відмовлялася виконувати рішення ЄСПЛ, які були винесені у позовах проти російської влади, зокрема, у лютому цього року Москва відмовилася виконати рішення ЄСПЛ з вимогою звільнити опозиціонера Олексія Навального. У 2017 році Верховний суд Росії відмовився скасовувати вирок фігуранту "болотної справи" Ярославу Белоусову попри ухвалене раніше відповідне рішення ЄСПЛ.