Україна подала ще один позов проти Росії в ЄСПЛ

Уряд України подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це повідомили у ЄСПЛ у вівторок, 23 лютого. У позові, поданому 19 лютого, український уряд обвинувачує російську владу в здійсненні "санкціонованих державою операцій з цілеспрямованого вбивства людей, яких сприймають як противників РФ в Росії та на території інших країн, включно з іншими державами-членами Ради Європи та поза ситуаціями збройного конфлікту".

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Крім того, уряд України наголошує, що в Росії не розслідують ці вбивства та проводять спеціальні операції, щоб завадити зусиллям з пошуку відповідальних за них. Це вже дев'ятий позов України проти Росії у ЄСПЛ. Цей суд розглядає скарги щодо ймовірних порушень Європейської конвенції з прав людини.

Суд у своєму пресрелізі не надав деталей щодо ймовірних вбивств чи замахів на життя, яких стосується останній позов України проти Росії. Утім, видання "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ЄСПЛ пише, що одним з епізодів, який фігурує в обвинуваченнях, є замах на вбивство російського опозиціонера Олексія Навального з використанням нервово-паралітичної речовини "Новичок", що є у розпорядженні лише російських спецслужб.

Інформацію про те, що скарга України стосується Навального, у коментарі "Європейській правді" підтвердив також урядовий уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина. Він пояснив, що українська скарга не стверджує, що це вбивство якимось чином стосується України. "Немає обов’язку країнам обґрунтовувати наш зв’язок зі скаргою, наша держава просто повідомляє про системне порушення прав людини іншою державою, а саме Російською Федерацією", - пояснив він.

Утім, присутність Навального у списку постраждалих і жертв нападів офіційної влади РФ робить українську скаргу відповідною вимогам ЄСПЛ щодо строків давності. Крім того, в цій скарзі згадують про вбивства, скоєні на території України. "Йдеться про системні вбивства тих, кого вважають ворогами Росії, як-то співробітників військової розвідки та СБУ, яких вбили в Києві та Маріуполі", - пояснив Ліщина.

Нагадаємо, 27 червня 2017 року у Києві внаслідок підриву автомобіля загинув полковник головного управління розвідки міністерства оборони України Максим Шаповал. 31 березня того ж року внаслідок схожого теракту загинув полковник контррозвідки СБУ Олександр Хараберюш.

У Страсбурзі уточнюють, що у позові йдеться також про вбивства за межами країн Ради Європи. Йдеться про вбивство одного з чеченських лідерів Зелімхана Яндарбієва 13 лютого 2004 року в Катарі також через підрив автомобіля. Тоді влада Катару арештувала виконавців - росіян, що працювали тимчасовими співробітниками посольства, та встановила, що вибуховий пристрій в Доху відправили з РФ дипломатичними каналами. Влада РФ офіційно визнала, що була організатором цього вбивства і принесла вибачення Катару.

Цей епізод, у якому вина РФ офіційно доведена, став у скарзі України доказом того, що Росія дійсно практикує політичні вбивства своїх опонентів.

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