В Україні віднині відсторонятимуть невакцинованих педагогів і чиновників

Керівники закладів освіти та органів державної влади віднині мають відстороняти від роботи працівників, які не отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. Відповідні постанови уряду та накази міністерства охорони здоров'я набрали чинності в понеділок, 8 листопада.

На початку жовтня МОЗ внесла зміни до списку професій, що підлягають обов'язковій вакцинації, запровадивши обов'язкове щеплення від коронавірусу для педагогів і чиновників центральних органів влади та місцевих адміністрацій. Пізніше Кабмін своєю постановою прямо наказав керівникам закладів освіти та підконтрольних установ відстороняти невакцинованих cпівробітників без збереження заробітної плати.

Профспілка працівників науки і освіти називає нові правила дискримінаційними, оскільки вони порушують конституційне право педагогів на працю. Профспілка просила відкласти нові обмеження хоча б на до 8 грудня, стверджуючи, що відсторонення працівників спричинить "непередбачені ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо створення необхідних умов для освітнього процесу".

Право на роботу і право на життя

"Я мав велику дискусію минулого тижня з представниками профспілок, говорив з ними відверто. Профспілки хочуть право на роботу, а я хочу забезпечити право на життя",- відповів на це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1" в неділю, 7 листопада.

Як повідомлялося, проти розпорядження щодо відсторонення з роботи невакцинованих уже подано кілька позовів. В одному з них, директор столичної школи Дмитро Ламза звертає увагу: перелік обов'язкових щеплень визначений законом "Про захист населення від інфекційних хвороб", однак вакцини від коронавірусу в ньому немає.

Водночас багато середніх та вищих навчальних закладів в Україні переведено на дистанційну форму навчання, через вимоги "червоної зони" карантину. За словами Ляшка, уряд дозволяє працювати тим школам, де вакциновано сто відсотків педагогів, однак кожен регіон з урахуванням епідситуації може продовжити канікули або пропонувати дистанційне навчання.

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