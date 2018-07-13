Війна рейтингів: найпоширеніші маніпуляції соціологів (відео)

Як викривляють рейтинги кандидатів у президенти і чому там опиняються імена зіркових музикантів чи коміків? Про найпоширеніші маніпуляції українських соціологів - добірка DW.
Із наближенням виборів в Україні з'являється дедалі більше соціологічних опитувань про електоральні вподобання українців. Часто такими рейтингами маніпулюють, зокрема ті, хто їх замовляє. DW зібрала найпоширеніші трюки соціологів.
Чим ближче вибори в Україні, тим більше з'являється соціологічних і рейтингових опитувань, які так чи інакше впливають на думку виборця. DW розказує, як не потрапити у нечесну передвиборну "соціологічну пастку". (13.07.2018)
Українська соціологія - не на користь Порошенка? Про те, чому Юлія Тимошенко лідирує у президентських рейтингах, що це означає для Порошенка і хто стане третім у їхній боротьбі - думка журналіста Сергія Руденка. (27.04.2018)
Лідерка ВО "Батьківщина" має намір балотуватися на виборах президента 2019 року в Україні. А в разі перемоги вона обіцяє ухвалити на референдумі нову Конституцію. (20.06.2018)
Абсолютна більшість громадян підтримують орієнтацію на ЄС та НАТО, заявив Петро Порошенко та запропонував вписати вступ до цих спільнот у Конституцію. Чи "згодна" із ним соціологія? (28.06.2018)