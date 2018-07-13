 Війна рейтингів: найпоширеніші маніпуляції соціологів (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 16.07.2018

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Війна рейтингів: найпоширеніші маніпуляції соціологів (відео)

Як викривляють рейтинги кандидатів у президенти і чому там опиняються імена зіркових музикантів чи коміків? Про найпоширеніші маніпуляції українських соціологів - добірка DW.

Ukraine - Kundgebung von Saakaschwilis Unterstützer in Kiew (DW/O. Savytskyi)

Із наближенням виборів в Україні з'являється дедалі більше соціологічних опитувань про електоральні вподобання українців. Часто такими рейтингами маніпулюють, зокрема ті, хто їх замовляє. DW зібрала найпоширеніші трюки соціологів.

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Як в Україні не потрапити на гачок соціологічних маніпуляцій

Чим ближче вибори в Україні, тим більше з'являється соціологічних і рейтингових опитувань, які так чи інакше впливають на думку виборця. DW розказує, як не потрапити у нечесну передвиборну "соціологічну пастку". (13.07.2018)  

Коментар: Тимошенко, Порошенко і гра в "підкидного" президента

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Тимошенко озвучила план дій у разі перемоги на виборах президента

Лідерка ВО "Батьківщина" має намір балотуватися на виборах президента 2019 року в Україні. А в разі перемоги вона обіцяє ухвалити на референдумі нову Конституцію. (20.06.2018)  

Чи справді абсолютна більшість українців хочуть до ЄС та НАТО - фактчек DW (відео)

Абсолютна більшість громадян підтримують орієнтацію на ЄС та НАТО, заявив Петро Порошенко та запропонував вписати вступ до цих спільнот у Конституцію. Чи "згодна" із ним соціологія? (28.06.2018)  

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"Політичний термінатор" Юрій Луценко нині є "тараном" для Петра Порошенка. Багато в чому від його вміння і політичного чуття залежить результат президентської кампанії 2019 року, вважає Сергій Руденко. (29.12.2017)  

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