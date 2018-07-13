Війна рейтингів: найпоширеніші маніпуляції соціологів (відео)

Як в Україні не потрапити на гачок соціологічних маніпуляцій

Чим ближче вибори в Україні, тим більше з'являється соціологічних і рейтингових опитувань, які так чи інакше впливають на думку виборця. DW розказує, як не потрапити у нечесну передвиборну "соціологічну пастку". (13.07.2018)