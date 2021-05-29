ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала китайську вакцину від коронавірусу виробництва компанії Sinovac Biotech - CoronaVac - для екстреного застосування. "Сьогодні ВООЗ рекомендувала вакцину Sinovac для екстреного використання. Продукт Sinovac - це інактивована вакцина, яка потребує простих умов зберігання, що робить її зручною при наявності обмежених умов", - наголосили у ВООЗ.

Sinovac стала другою китайською вакциною, застосування якої схвалила ВООЗ. Раніше організація також рекомендувала застосовувати вакцину Sinopharm.

Всього ВООЗ схвалила вже сім вакцин. Окрім китайських Sinovac та Sinopharm в список увійшли препарати Pfizer/BioNTech, Janssen, два варіанти вакцини від AstraZeneca, а також Moderna.

Понад 200 мільйонів доз вакцини компанії Sinovac вже були доставлені в різні країни. Компанія заявила, що, за її оцінками, в усьому світі було введено понад 100 мільйонів доз її препарату.

Раніше компанія Sinovac Biotech заявила, що з введенням в дію третього заводу з виробництва вакцин від коронавірусу вона буде здатна випускати до двох мільярдів доз препаратів в рік. Представник компанії повідомив, що її третій виробничий об'єкт в Пекіні почав культивувати клітини, в яких буде вирощуватися вірус.

Вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech використовують і в Україні. Зокрема, нею роблять щеплення в центрах масової вакцинації, які відкрились минулими вихідними в Києві, Одесі та Львові.