 ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала до застосування китайську вакцину від коронавірусу компанії Sinovac Biotech - CoronaVac. Це вже сьома вакцина, схвалена ВООЗ. CoronaVac використовують і в Україні.

ВООЗ рекомендує вакцину, розроблену китайською компанією Sinovac

ВООЗ рекомендує вакцину, розроблену китайською компанією Sinovac

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала китайську вакцину від коронавірусу виробництва компанії Sinovac Biotech - CoronaVac - для екстреного застосування. "Сьогодні ВООЗ рекомендувала вакцину Sinovac для екстреного використання. Продукт Sinovac - це інактивована вакцина, яка потребує простих умов зберігання, що робить її зручною при наявності обмежених умов", - наголосили у ВООЗ. 

Sinovac стала другою китайською вакциною, застосування якої схвалила ВООЗ. Раніше організація також рекомендувала застосовувати вакцину Sinopharm.

Всього ВООЗ схвалила вже сім вакцин. Окрім китайських Sinovac та Sinopharm в список увійшли препарати Pfizer/BioNTech, Janssen, два варіанти вакцини від AstraZeneca, а також Moderna.

Понад 200 мільйонів доз вакцини компанії Sinovac вже були доставлені в різні країни. Компанія заявила, що, за її оцінками, в усьому світі було введено понад 100 мільйонів доз її препарату.

Раніше компанія Sinovac Biotech заявила, що з введенням в дію третього заводу з виробництва вакцин від коронавірусу вона буде здатна випускати до двох мільярдів доз препаратів в рік. Представник компанії повідомив, що її третій виробничий об'єкт в Пекіні почав культивувати клітини, в яких буде вирощуватися вірус. 

Вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech використовують і в Україні. Зокрема, нею роблять щеплення в центрах масової вакцинації, які відкрились минулими вихідними в Києві, Одесі та Львові.

Дивитись відео 06:21

BioNTech/Pfizer, AstraZeneca та інші - яка вакцина проти COVID-19 найкраща? (28.05.2021)

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


Також за темою

Ukraine Covid-19 Impfung

У Києві, Львові та Одесі запрацювали центри масової вакцинації 29.05.2021

Щеплення від коронавірусу в центрах вакцинації роблять тим, хто записався через "Дію". Поки вакцинуватися там можна препаратом CoronaVac від Sinovac Biotech.

Sinovac Biotech I Corona Impfstoff

В Україну прибули ще 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac - Степанов 09.05.2021

Міністр охорони здоров'я України повідомив про прибуття в країну ще однієї партії вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Ukraine Kiew | Nestor Maljartschuk während der Impfung

У центрах вакцинації в Києві, Львові та Одесі вакцинували майже 5 тисяч людей 31.05.2021

У центрах масової вакцинації у Києві, Львові та Одесі за вихідні вакцинували від коронавірусу 4849 людей. Щеплення робили препаратом CoronaVac.

Реклама

Докладно

Безкоштовний таблоїд City7 кричить яскравими заголовками

Пропаганда Орбана у бульварній упаковці

За рік до парламентських виборів Угорщиною поширюється безкоштовний тижневик з нищівною критикою опозиції.  

Чоловіки і жінки: чому в селі Великі Копані при владі лише жінки?

Жінки при владі: матріархат у селі Великі Копані (відео)

У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади - у жінок. Куди поділись чоловіки та як жінки розвивають громаду?  