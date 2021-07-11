 Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом в канцлери ФРН Арміном Лашетом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2021

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Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом в канцлери ФРН Арміном Лашетом

Під час зустрічі в Берліні Володимир Зеленський та Армін Лашет обговорили "Північний потік-2", підтримку України Німеччиною та вакцинацію.

Володимир Зеленський і Армін Лашет

Володимир Зеленський і Армін Лашет

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 11 липня, зустрівся із кандидатом на посаду канцлера Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС), прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом (Armin Laschet).

Під час зустрічі Зеленський висловив сподівання, що німецький уряд продовжить політику підтримки України. "Для України важливо, щоб наступний федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО", - зазначив він. За словами Зеленського, понад 60 відсотків українців підтримують вступ України до ЄС. 

Лашет своєю чергою зазначив, що підтримує курс реформ в Україні. "Ми дуже зацікавлені в геополітичній стабільності, суверенітеті та модернізації в Україні", - заявив він, йдеться у Twitter землі Північний Рейн-Вестфалія. 

Окрему увагу співрозмовники приділили питанню "Північного потоку - 2". Президент України наголосив, що його введення в експлуатацію становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС. Сторони також обговорили подальший розвиток торговельно-економічного співробітництва та налагодження ще більш тісного партнерства. Зеленський також наголосив на важливості подальшої практичної підтримки з боку Європейського Союзу, зокрема Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.

Також під час зустрічі Зеленський поінформував про безпекову ситуацію в регіоні, передусім у контексті концентрації російських військ та озброєння вздовж українського кордону. Він також наголосив на важливості активізації переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі в межах Нормандського формату та Мінського процесу.

На 12 липня запланована зустріч Зеленського із канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel).

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