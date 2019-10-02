 Волкер та Йованович свідчитимуть у Конгресі у справі про імпічмент Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2019

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Новини

Волкер та Йованович свідчитимуть у Конгресі у справі про імпічмент Трампа

Колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер та експосолка США в Україні Марі Йованович погодилися давати свідчення в Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа.

Конгрес США

У рамках розслідування щодо імпічменту президента Сполучених Штатів перед комітетами Палати представників Конгресу США даватимуть свідчення колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер та колишня посолка США в Україні Марі Йованович. Про це ввечері у вівторок, 1 жовтня, агентству новин Reuters повідомило джерело в одному з очолюваних демократами комітетів, які проводять розслідування.

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За словами співрозмовника Reuters, Волкер та Йованович погодилися дати свідчення. Виступ Волкера перед конгресменами заплановано на 3 жовтня, а виступ Йованович - на 11 жовтня, розповіло джерело.

Члени Палати представників, де більшість зараз за Демократичною партією, хочуть почути, чи здійснював президент США Дональд Трамп тиск на президента України Володимиром Зеленським під час телефонної розмови з ним. Йдеться про спроби Трампа спонукати Зеленського пришвидшити розслідування проти Хантера Байдена - сина Джо Байдена, який вважаться найперспективнішим кандидатом у президента США від демократів на виборах 2020 року..

Загалом конгресмени викликали для надання свідчень п'ятьох чинних та колишніх співробітників Держдепартаменту. Тим часом держсекретар США Майк Помпео намагався перешкодити їхнім свідченням у Конгресі, закинувши демократам спроби "залякати" співробітників Держдепартаменту, повідомляє агентство новин AP. У комітетах Конгресу вже наголосили, що такі дії держсекретаря є незаконними та можуть розглядатися як перешкоджання розслідуванню.

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