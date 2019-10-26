Водієві вантажівки, в якій знайшли 39 тіл, висунули звинувачення

Водієві вантажівки, де поблизу Лондона 23 жовтня виявили 39 тіл мігрантів, висунули звинувачення. У суботу, 26 жовтня, 25-річного водія звинуватили в ненавмисному вбивстві в 39 випадках, а також у змові з метою нелегального перевезення людей та сприянні нелегальній міграції. Крім того, цього чоловіка звинувачують в причетності до відмивання грошей, повідомили цього дня в пресслужбі поліції Великобританії, передає агенція новин dpa.

Повідомляється, що 28 жовтня звинувачений водій постане перед судом.

Виявлені загиблі походили з В'єтнаму?

Тим часом у самій поліції дедалі більше схильні вважати, що виявлені в вантажівці загиблі нелегальні мігранти походили з В'єтнаму. Про це 26 жовтня повідомив Мартін Пассмор з поліції в графстві Ессекс, котрий відповідає за проведення розпізнання тіл.

Утім, за словами представника поліції, розглядаються також інші версії щодо країн походження загиблих.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр В'єтнаму розпорядився провести розслідування щодо цього випадку. Крім того, МЗС цієї країни наказало співробітникам дипмісії В'єтнаму в Лондоні всіляко співпрацювати з британською поліцією в розслідуванні злочину.

Затримання підозрюваного в Ірландії

Цього ж дня стало відомо про затримання в Ірландії ще одного підозрюваного, котрий міг бути причетним до цього злочину. Власне, затриманого розшукували за інше правопорушення, але поліція в графстві Ессекс переконана, що його варто допитати, повідомили в пресслужбі ірландської поліції. Раніше повідомлялося про чотирьох затриманих підозрюваних у цій справі.