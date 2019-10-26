 Водієві вантажівки, в якій знайшли 39 тіл, висунули звинувачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2019

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Новини

Водієві вантажівки, в якій знайшли 39 тіл, висунули звинувачення

25-річного водія звинувачують у ненавмисному вбивстві у 39 випадках. Крім того, йому закидають змову з метою нелегального провезення людей та допомогу нелегальній міграції.

Вантажівка з 39 тілами мігрантів

Вантажівка з 39 тілами мігрантів

Водієві вантажівки, де поблизу Лондона 23 жовтня виявили 39 тіл мігрантів, висунули звинувачення. У суботу, 26 жовтня, 25-річного водія звинуватили в ненавмисному вбивстві в 39 випадках, а також у змові з метою нелегального перевезення людей та сприянні нелегальній міграції. Крім того, цього чоловіка звинувачують в причетності до відмивання грошей, повідомили цього дня в пресслужбі поліції Великобританії, передає агенція новин dpa.

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Поблизу Лондона поліція виявила 39 тіл у контейнері вантажівки. Серед загиблих - один підліток. Правоохоронці припускають, що вантажівка прибула з Болгарії. (23.10.2019)

Дедалі більше родин з В'єтнаму побоюються, що серед виявлених у вантажівці тіл загиблих могли бути їхні рідні. Прем'єр В'єтнаму Нгуен Суан Фук розпорядився провести розслідування. (26.10.2019)

Знайдені мертвими у вантажівці поблизу Лондона 39 осіб ймовірно були мігрантами, втім британська поліція поки не наводить офіційної версії подій та проводить перші обшуки. (24.10.2019)

39 загиблих осіб, тіла яких знайшли у вантажівці поблизу Лондона, були з Китаю, про це повідомили у міністерстві закордонних справ КНР. (24.10.2019)

Заарештовані в справі загибелі 39 мігрантів підозрювані - 38-річні чоловік та жінка з міста Воррінгтон, кажуть у поліції. Раніше правоохоронці затримали водія вантажівки, де виявили тіла мігрантів. (25.10.2019)

Повідомляється, що 28 жовтня звинувачений водій постане перед судом.

Виявлені загиблі походили з В'єтнаму?

Тим часом у самій поліції дедалі більше схильні вважати, що виявлені в вантажівці загиблі нелегальні мігранти походили з В'єтнаму. Про це 26 жовтня повідомив Мартін Пассмор з поліції в графстві Ессекс, котрий відповідає за проведення розпізнання тіл.

Утім, за словами представника поліції, розглядаються також інші версії щодо країн походження загиблих.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр В'єтнаму розпорядився провести розслідування щодо цього випадку. Крім того, МЗС цієї країни наказало співробітникам дипмісії В'єтнаму в Лондоні всіляко співпрацювати з британською поліцією в розслідуванні злочину.

Затримання підозрюваного в Ірландії

Цього ж дня стало відомо про затримання в Ірландії ще одного підозрюваного, котрий міг бути причетним до цього злочину. Власне, затриманого розшукували за інше правопорушення, але поліція в графстві Ессекс переконана, що його варто допитати, повідомили в пресслужбі ірландської поліції. Раніше повідомлялося про чотирьох затриманих підозрюваних у цій справі. 

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