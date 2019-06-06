 Висадка союзницьких військ у Нормандії: як це було | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.06.2019

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Європа

Висадка союзницьких військ у Нормандії: як це було

Радянські джерела рідко згадують значущість "Дня Д" для Другої світової війни. Проте саме в цей день союзницькі війська поклали початок новому післявоєнному світовому ладу та звільненню Європи.

Операція Оверлорд: американські солдати незадовго до висадки на узбережжі Нормандії 6 червня 1944 року

Операція "Оверлорд": американські солдати незадовго до висадки на узбережжі Нормандії 6 червня 1944 року

Визволення прийшло з повітря. Перші союзні війська висадилися у Нормандії незадовго після півночі 6 червня 1944 року. Це були 24 тисячі десантників у керованих планерах. Ще до початку денної десантної операції з моря їхнім завданням було взяти під контроль мости і важливі транспортні вузли й надіслати світлові сигнали для повітряних військ. Але план не спрацював: сильний вітер відкинув десантників далеко вглиб материка і тільки їх десята частина прибула вчасно до фронтової зони.

Вторгнення заскочило німецькі війська зненацька. Ще о другій годині ночі німецькі генерали оцінювали військовий стан поблизу "Атлантичних валів" - оборонних укріплень на узбережжі Атлантики - як такий, що не становить загрози: у телефонній розмові із Берліном вони запевнили, що повідомлення про висадку десанту "перебільшені", а загальний стан спокійний.

Відволікаючий маневр

Та це скоро змінилося. Увечері 5 червня від морського узбережжя Англії вирушила величезна армада: найчисельніші у воєнній історії повітряні та морські сили рухалися під покривом ночі у напрямку французького атлантичного узбережжя. "День Д" був міжнародною справою. У ньому брали участь не тільки американські, але й британські та канадські військові, а також менші контингенти норвежців, бельгійців, чехів та словаків, - пояснює у розмові з DW військовий історик Петер Ліб. - Потім приєдналися поляки. Були присутніми грецькі кораблі, а також невеликий контингент вільних французів".

Перша атака з моря: солдати у важкому обмундируванні мали дістатися до берега водою

Перша атака з моря: солдати у важкому обмундируванні мали дістатися до берега водою

Підкріпленням служили також війська союзників із Співдружності націй: австралійці та новозеландці. Три дивізії канадців були відповідальними за берегову лінію з кодовою назвою "Джуно". "Звичайно, було два великих гравця: американці та британці, - розповідає Ліб. - Обидві групи визначали стратегічні маршрути". Проте вони розуміли, що йдеться про коаліційну війну і що менші країни теж мають взяти у ній участь, зазначає історик. "Це було зроблено для того, аби показати світові, що боротьба проти гітлерівської Німеччини є спільною справою", - вважає він.

Вирішальний день

О 6:30 ранку 6 червня - незадовго до сходу сонця - біля узбережжя з'явилися перші американські воєнні кораблі. На своїх плацдармах на ділянках узбережжя із кодовими назвами "Юта" та "Омаха" вони одразу відкрили вогонь по укріпленнях німців. Годиною пізніше британські, канадські та французькі формування здійснили наступ на ділянках "Ґолд", "Джуно" та "Сорд". За підтримки серед інших і польського воєнного корабля вони атакували берегову лінію довжиною 80 кілометрів, котра за короткий час перетворилася на криваве, усипане полеглими поле бою.

У "Дні Д" брали участь 4200 десантних кораблів, 1200 військових кораблів та 155 892 союзних солдатів з 14 країн, котрі були захищені з повітря союзними бомбардувальниками. Із представників менших народів були сформовані змішані бойові частини. Більшість десантних кораблів походила з британського Королівського флоту, хоча рідкісні фотографії і відеозаписи, зроблені у день вторгнення, показують трохи іншу картину, відзначає Петер Ліб. "Усе почалося з того, що американські репортери та оператори знаходилися на десантних кораблях. Тому в нас набагато більше фотографій американців, аніж британців чи канадців", - розповідає історик.

Союзні війська понесли надзвичайні людські втрати вже у перші години операції

Союзні війська понесли надзвичайні людські втрати вже у перші години операції

Другий фронт на Заході

Проте операція "Оверлорд" проходила не за планом. Хаос коштував життя тисячам союзних солдат. Багато з них потонули у їхньому важкому обмундируванні, через те що апарель десантних кораблів відкривалася зарано. Танки, що мали бути підкріпленням для наземних військ, тонули у морі до того, як досягали берега.

Американський наступ на плацдармі "Омаха" ризикував закінчитися провалом: багато солдатів страждали на морську хворобу, тому були небоєздатними і ставали легкими мішенями для німецьких стрілків. Вторгнення союзницьких військ на цьому відрізку було під загрозою провалу, більш ніж 50 відсотків солдатів загинули уже за перші години операції. "Саме у "День Д" канадці та американці зазнали найбільших втрат за всю Другу світову війну", - підводить підсумки військовий історик Ліб.

Десь опівдні у німців поступово закінчувалися боєприпаси. Тому головний опір у більшості бункерів міг бути швидко зломлений і десантними військами, що наступали. Але стратегічне планування головнокомандувача генерала США Дуайта Д. Ейзенхауера і британського генерала Монтгомері не спрацювало: "Атлантичні вали" можна було подолати порівняно швидко - за декілька годин вони були у руках союзницьких військ. Але подальший поступальний рух вглиб Франції проходив дуже-дуже повільно, адже німці там зайняли оборонні позиції та могли жорстоко оборонятися", - розповідає історик.

До союзник військ входили представники 14 країн: на фото вітають канадських та французьких солдатів

До союзник військ входили представники 14 країн: на фото вітають канадських та французьких солдатів

Наступ союзницьких військ

Операцію висадки, у котрій було задіяно велику кількість людських ресурсів та техніки, не можна було продовжувати на материку. Місцевість мала погану видимість, на шляху траплялася велика кількість кам'яних стін, ровів та чагарників, що робило її ідеальною засідкою для німецьких снайперів. Союзні дивізії просувалися з великими труднощами, наприкінці червня їм вдалося взяти портове місто Шербур, що стало базою для поповнення постачання, тому мало вирішальне стратегічне значення. 25 липня розпочалася "Операція Кобра": союзні бомбардувальники та винищувачі підтримували з повітря танкові дивізії, що створювали широкі просіки у чагарниках і розчищали дорогу союзним наземним військам.

Наприкінці липня висадилася танкова дивізія поляків, що налічувала 20 тисяч чоловік і була одразу використана як підкріплення у Фалезькому котлі. Саме там закріпилися німецькі танкові війська. На початку серпня німецький опір був в основному подоланий, що відкрило шлях до звільнення від нацистського панування Франції, а відтак і Європи.

Але союзницька коаліція не протрималася довго: американці, які хотіли запровадити військове урядування в усій Франції, не врахували у своїх планах французького генерала де Голля, каже Петер Ліб. "Його вітали як великого визволителя Франції. І тоді союзникам стало ясно: де Голля має значну підтримку французького населення. Тому ми не можемо розробляти тут власні плани військового управління. Ми маємо якнайшвидше передати країну до рук французів", - розповідає історик.

Тріумфальний парад переможців: жителі Парижа вітають генерала де Голля під час визволення міста

Тріумфальний парад переможців: жителі Парижа вітають генерала де Голля під час визволення міста

Де Голль як визволитель Франції

25 серпня Париж вітав де Голля, який провів у місті парад танкової дивізії вільних французьких збройних сил. Союзні війська мали разом звільняти Париж, проте за французами залишили пріоритетне право у цій справі.

"Американці зрозуміли: у довгостроковій перспективі краще мати французів у якості союзників, аніж ризикувати розколом усієї воєнної коаліції", - розповідає історик. Таким чином битва за Нормандію урешті-решт завершилася перемогою, хоча вона і була здобута ціною величезних людських втрат. Це була опорна віха в історії цієї війни на два фронти, доля котрої вирішувалася у тому числі й на сході.

  • D-Day Landung Hussars White Beach

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Вирішальний день

    6 червня 1944 року увійшло в історію як "День Д". Це був вирішальний день. Висадка союзних військ у Нормандії ознаменувала відкриття другого фронту проти Гітлера. Це був початок кінця Другої світової війни та фашистського панування.

  • D-Day Landung Kanadische Soldaten

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Операція "Оверлорд"

    Таку кодову назву мала військова операція союзних військ. Берегові полоси Нормандії також отримали військові найменування: "Юта", "Омаха", "Ґолд", "Сорд" та "Джуно". Окрім американців, британців, поляків, канадців та французів у цій історичній висадці брали участь також греки, чехи та австралійці.

  • D-Day Fallschirmjäger General Dwight D Eisenhower

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Верховний головнокомандувач

    Верховним головнокомандувачем союзних збройних сил у північній Європі був генерал США Дуайт Д. Ейзенхауер, пізніше 34-й президент Сполучених Штатів Америки. За кілька місяців до цієї операції Ейзенхауер уже керував висадкою союзних військ на Сицилії та материковій Італії.

  • D-Day Landung Normandie 1944 Operation Overlord Schiffe

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Ранок 6 червня 1944 року

    Незадовго до запланованого початку таємної операції "Оверлорд" у Нормандії розпочалися буревії та тривалі дощі. Несподівані погодні умови змусили відповідальних за операцію перенести дату вторгнення на один день - на ранок 6 червня 1944 року. Тоді й розпочалася найбільша десантна операція у військовій історії.

  • D Day Normandie Flash-Galerie

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Смертельний наказ

    У "День Д" на берег висадили близько 160 тисяч солдатів. На п’яти відрізках суші вони штурмували укріплення так званих "Атлантичних валів", якими забарикадувався німецький Вермахт. Це був смертельний наказ, бо спочатку незахищені союзні солдати мали пройти крізь воду, а потім по відкритій місцевості під ворожим вогнем німецьких військових.

  • D-Day Landung Hussars White Beach 06.06.1944 Fallschirmjäger

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Подвиг десантників

    Пізніше десантників сприймали як героїв, бо мало хто з них лишився живим. Вони були першими, хто ще в темряві мав висадитися у тилу ворога і зайняти там ключові позиції. Деякі з них не тільки розмальовували обличчя задля маскування, як показано на фотографії, а й робили бойову розмальовку та ірокез, щоб залякати ворога.

  • D-Day Landung Normandie 1944

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Напад з повітря та моря

    Спочатку союзники бомбардували узбережжя Нормандії. Тисячі десантників висадилися у тилу ворога. Потім до французького берега наблизилася більш ніж тисяча військових і близько 4200 десантних кораблів. Тисячі літаків і танків були задіяні у якості підкріплення. Бомбардування здійснювали по сусідніх селищах передусім по позиціях Вермахту.

  • D Day Vorbereitungen Italien Flash-Galerie

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Вдалий відволікаючий маневр

    Операція "Оверлорд" стала вдалою також завдяки тому, що німецьке командування у Нормандії абсолютно не очікувало її. Союзники доклали усіх зусиль, аби нацистська Німеччина до останнього вірила, що ціллю запланованого вторгнення є місто Кале, розташоване північніше.

  • D-Day Soldaten der Wehrmacht an der Küste der Normandie,

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Відпустка для нацистського керівництва

    Відволікаючий маневр виявився вдалим: верхівка нацистського командування думала, що може дозволити собі розважальну поїздку до Парижа чи відпустку додому. Як генерал-фельдмаршал Ервін Роммель, котрий поїхав відмічати 50-річчя своєї дружини до південної Німеччини. На фотографії: німецькі війська Вермахту на узбережжі Нормандії у 1940 році ще не підозрюють, що чотири роки потому будуть переможені.

  • Hitler auf d. Obersalzberg

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Нерозважливість Гітлера

    Гітлер 6 червня 1944 року перебував в Оберзальцберзі. Як написав журнал Spiegel, військові повідомили його про висадку союзників лише о десятій годині ранку. Ніхто не наважувався турбувати "фюрера". На цю новину Гітлер ейфорично вигукнув: "Кращими новини і бути не могли!" Тепер, мовляв, англійці нарешті там, "де ми можемо їх перемогти".

  • D Day Normandie Flash-Galerie

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Одинадцять місяців втрат

    Навіть попри те, що висадка союзних військ у Нормандії стала одним із поворотних пунктів Другої світової війни, минуло ще 11 місяців, перш ніж війна у Європі скінчилася. Багато солдатів, що брали участь у боях "Дня Д", були вислані до бойових дій в азійсько-тихоокеанському регіоні. Там війна тривала до вересня 1945 року.

  • D Day Normandie Denkmal Flash-Galerie

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Герої війни

    Близько 57 тисяч солдатів союзних військ загинули у ході операції "Оверлорд", 155 тисяч було поранено і 18 тисяч зникли безвісти. З німецького боку було 200 тисяч загиблих. Висадку союзників у Нормандії відзначають кожного року 6 червня. Поряд із офіційними представниками держав, котрі брали участь в операції, разом збираються літні ветерани, часом із найвіддаленіших місць.

  • Урочистості з нагоди 75-ої річниці висадки в Нормандії відбулися у місті Портсмуті у Великобританії

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    75 років від "Дня Д"

    В урочистостях з нагоди 75-ої річниці висадки в Нормандії взяли участь лідери 16-ти країн, серед яких - президент США Дональд Трамп, королева Великобританії Єлизавета ІІ, прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон. У спільній заяві вони пообіцяли зробити все, щоб жахи Другої світової війни не повторилися.

    Автор: Сара Юдіт Гофманн, Маргарита Киракосян, Валерій Сааков


DW.COM

Нормандський "День Д" в тіні української кризи

У Франції на урочистості з нагоди 70-ї річниці висадки союзницьких сил у Нормандії чекають лідерів та голів урядів 20 держав. Тема України стане однією з центральних. (05.06.2014)  

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Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

Рівно 75 років тому, 6 червня 1944 року, союзницькі війська висадилися в Нормандії і відкрили другий фронт проти Гітлера. Ця грандіозна операція, яка коштувала великих жертв, стала початком кінця Другої світової війни. (06.06.2019)  

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Рівно 75 років тому, 6 червня 1944 року, союзницькі війська висадилися в Нормандії і відкрили другий фронт проти Гітлера. Ця грандіозна операція, яка коштувала великих жертв, стала початком кінця Другої світової війни.

D-Day

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера 06.06.2019

Рівно 75 років тому, 6 червня 1944 року, союзницькі війська висадилися в Нормандії і відкрили другий фронт проти Гітлера. Ця грандіозна операція, яка коштувала великих жертв, стала початком кінця Другої світової війни.

Großbritannien D-Day-Gedenkveranstaltung in Portsmouth

Західні лідери відзначили 75-ту річницю висадки союзників у Нормандії 05.06.2019

У спільній заяві лідери 16 держав Заходу пообіцяли зробити все від них залежне, щоб не повторилися жахи Другої світової війни. Урочистості відбулися в місті Портсмуті у Великобританії.

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Докладно

Операція Оверлорд: американські солдати незадовго до висадки на узбережжі Нормандії 6 червня 1944 року

"День Д" - початок вільної Європи

Як точилися бої у Нормандії між союзницькими військами та нацистами.  

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