 Вибори в Україні: явка на 11 годину - понад 18 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2019

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Новини

Вибори в Україні: явка на 11 годину - понад 18 відсотків

Станом на 11:00 явка становила понад 18 відсотків, підрахували в ЦВК. Цей показник дещо вищий, порівняно з даними за перший тур на цю ж годину.

Вибори в Україні

У другому турі виборці активніше голосують, ніж під час виборів 31 березня

У другому турі виборів президента України українські виборці голосують дещо активніше, порівняно з першим туром. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії (ЦВК), оприлюднені в неділю, 21 квітня, на сайті Центрвиборчкому.

Станом на 11:00 годину загалом в усіх 199-ти виборчих округах проголосували 18,15 відсотка зареєстрованих виборців. Під час виборів 31 березня станом на аналогічну годину явка становила 16,61 відсотка, повідомляють у комісії.

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За даними ЦВК, найвища явка виборців зафіксована в Запорізькій області. Тут скористалися своїм правом голосу вже 24,62 відсотка.

Також досить високі показники активності виборців фіксуються в Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Всі ці регіони показали активність виборців вище 20 відсотків, зазначається на сайті ЦВК.

Натомість найнижчі показники спостерігаються в Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, 7 квітня ЦВК України оголосив остаточні результати першого туру президентських виборів. За Володимира Зеленського віддали голоси 30,24 відсотка виборців. Петро Порошенко отримав підтримку 15,95 відсотка підтримки.

Офіційні результати другого туру, як очікується, будуть оголошені до 1 травня включно, а інавгурація глави держави має відбутися до 31 травня.

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