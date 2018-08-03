 Ветерана ФБР звільнили за критичні зауваження про Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2018

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Новини

Ветерана ФБР звільнили за критичні зауваження про Трампа

Співробітника ФБР Пітера Строка звільнили після 21 року служби за критичні висловлювання про Дональда Трампа під час президентської кампанії 2016 року. Строк брав участь у розслідуванні так званої "російської справи".

Пітер Строк

Пітер Строк два роки тому в переписці з коханкою критично висловлювався про Дональда Трампа

Керівництво Федерального бюро розслідувань (ФБР) США звільнило агента Пітера Строка за критичні зауваження про президента країни Дональда Трампа у його особистому листуванні. Про звільнення Строка з лав ФБР повідомив у понеділок, 13 серпня, його адвокат Айтан Гольман, передає інформагенція AP.

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Строк, котрий пропрацював агентом ФБР 21 рік, брав зокрема участь у розслідуванні ймовірного втручання Росії у президентські вибори в США у 2016 році та зв'язків команди Трампа з росіянами. Це розслідування здійснюється у США під керівництвом спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Під час передвиборчої кампанії 2016 року Строк у переписці зі своєю коханкою, що також була агенткою ФБР, називав Трампа "катастрофою". Крім того, у повідомленнях до коханки Строк обіцяв, що "ми зупинимо" кандидатуру Трампа на президентських виборах. 

Дональд Трамп вже відреагував на звільнення агента ФБР у своєму Twitter, висловивши своє задоволення тим, що це "нарешті" сталося. "Список поганих гравців у ФБР та мін'юсті стає дедалі довшим. Враховуючи, що Строк був на чолі полювання на відьом, чи завершиться воно?" - написав глава Білого дому. 

Сам Строк запевняє, що написані ним зауваження про майбутнього президента ще не означають наявності в нього політичних упереджень та жодним чином не позначилися на його роботі. Скандальний зміст переписки Строка з образами на адресу Трампа виявили торік. Невдовзі після цього агента відсторонили від участі в розслідуваннях у "російській справі".

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