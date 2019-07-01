 Верховний суд: ЦВК має повторно розглянути документи Клюєва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2019

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Верховний суд: ЦВК має повторно розглянути документи Клюєва

Рішенням Верховного суду ЦВК зобов'язується повторно розглянути документи про реєстрацію Андрія Клюєва. Безпосередньої ухвали про його реєстрації не було, наголошують у Верховному суді.

Андрій Клюєв

Верховний суд України не ухвалював безпосереднього рішення щодо реєстрації ексглави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом у депутати на нинішніх виборах до Верховної Ради. Про це повідомляється у понеділок, 1 липня, на сторінці суду в соцмережі Facebook.

У повідомленні натомість наголошується, що своїм рішенням Верховний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію (ЦВК) України повторно розглянути документи про реєстрацію Андрія Клюєва.

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"Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду скасував рішення суду першої інстанції в частині зобов'язання ЦВК зареєструвати кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва, натомість зобов'язав ЦВК повторно розглянути документи щодо його реєстрації", - йдеться в повідомленні суду.

Рішення ухвалено в результаті перегляду в апеляційному порядку справи за позовом Ліберальної партії України до ЦВК. ЦВК, що раніше відмовила Клюєву в реєстрації, обґрунтувала своє рішення тим, що Клюєв не дотримався вимог Конституції України та законодавства про проживання в Україні протягом останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів до парламенту.

"Суд першої інстанції позовні вимоги задовольнив повністю: постанову ЦВК скасовано та зобов'язано зареєструвати Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати. Верховний Суд скасував це рішення в частині зобов'язання ЦВК зареєструвати особу кандидатом у народні депутати", - йдеться в повідомленні.

Суд зазначив, що висновки ЦВК зроблено без дослідження даних Державної прикордонної служби на предмет проживання Клюєва в Україні. Матеріали справи не містять також доказів з'ясування обставин його проживання в Україні протягом останніх п'яти років іншим способом, окрім звернення до Держприкордонслужби, СБУ і МВС.

"Суд вважає, що оскільки ЦВК не здійснила вичерпних дій для з'ясування обставин відповідності особи установленому цензу осілості, то належним способом захисту порушених прав позивача є зобов'язання ЦВК повторно розглянути документи, подані Ліберальною партією України", - зазначається в повідомленні.

Раніше адвокат Андрія Клюєва повідомляв, що Касаційний адміністративний суд при Верховному суді дозволив його підзахисному взяти участь у дострокових виборах до парламенту.

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