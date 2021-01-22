Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реєстрацію вакцин від COVID-19

Верховна Рада України у п'ятницю, 29 січня, ухвалила законопроєкт про реєстрацію вакцин від COVID-19 до завершення клінічних досліджень при дотриманні визначених умов.

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За законопроєкт №4613 "Про внесення змін до закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання" у другому читанні та в цілому проголосували 280 депутатів, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт передбачає можливість реєструвати вакцини для використання за умови, якщо є дані про успішне проведення доклінічних випробувань, а клінічні дослідження проводилися з дозволу відповідних компетентних органів США, Великобританії, Швейцарії Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу. При цьому ухвалений законопроєкт забороняє реєстрацію в Україні вакцини, розробленої в РФ.

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"Спутник V" не реєструватимуть в Україні - Степанов

Водочас міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підтвердив, що російська вакцина від COVID-19 "Спутник V" не буде зареєстрована в Україні. "Одна політична сила влаштувала якусь істерію з приводу реєстрації російської вакцини. Відразу можу сказати, що ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде", - сказав він на брифінгу раніше того ж дня.

Крім того, Степанов закликав не слухати заяви політиків щодо зриву кампанії з вакцинації від COVID-19. "Я ще раз наголошую: вакцинація в країні розпочнеться вчасно. Як ми говорили ще у вересні минулого року, що розпочнемо вакцинацію в лютому 2021-го, так і буде", - зазначив він.

За його словами, на першому етапі від COVID-19 в Україні вакцинують майже 367,5 тисячі людей.

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Вакцинація пройде у п'ять етапів

"На першому етапі ми вакцинуємо людей з критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби і тих, хто виконує важливі функції з боротьби з COVID-19. Перший етап передбачає, що буде вакциновано 367 491 людину. Усі ці люди у нас повністю верифіковані", - уточнив він.

Степанов наголосив, що для вакцинації в Україні застосовуватимуть "вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань і щодо яких будуть проміжні дані третьої стадії клінічних випробувань, і вакцини, які були зареєстровані у світі". "Ще раз наголошую, це виключно безпечні вакцини", - підкреслив глава МОЗ.

На першому етапі кампанії з вакцинації від COVID-19 буде вакциновано працівників мобільних бригад вакцинації, лікарів та середній медичний персонал, які працюють у закладах охорони здоров'я та надають допомогу при COVID-19, працівників лабораторій, які здійснюють дослідження на COVID-19, працівників екстреної меддопомоги, включно з водіями, а також громадян, які перебувають у спеціалізованих закладах, інтернатах або будинках престарілих, працівників цих закладів та військовослужбовців, що беруть участь в Операції об'єднаних сил на сході країни. Всього ж вакцинація передбачає п'ять етапів і доступ до вакцини для всіх без винятку громадян України, запевнив міністр.

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