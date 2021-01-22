 Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реєстрацію вакцин від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реєстрацію вакцин від COVID-19

Законопроєкт передбачає дозвіл на реєстрацію вакцин від COVID-19 до завершення клінічних досліджень. Він також забороняє реєстрацію в Україні вакцини, розробленої в РФ.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реєстрацію вакцин від COVID-19

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реєстрацію вакцин від COVID-19

Верховна Рада України у п'ятницю, 29 січня, ухвалила законопроєкт про реєстрацію вакцин від COVID-19 до завершення клінічних досліджень при дотриманні визначених умов.

Читайте також: Наскільки ефективними є китайські вакцини від COVID-19

За законопроєкт №4613 "Про внесення змін до закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання" у другому читанні та в цілому проголосували 280 депутатів, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт передбачає можливість реєструвати вакцини для використання за умови, якщо є дані про успішне проведення доклінічних випробувань, а клінічні дослідження проводилися з дозволу відповідних компетентних органів США, Великобританії, Швейцарії Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу. При цьому ухвалений законопроєкт забороняє реєстрацію в Україні вакцини, розробленої в РФ.

Читайте також: Вакцина на продаж. Хто в Україні щепиться від СOVID-19 найшвидше

"Спутник V" не реєструватимуть в Україні - Степанов

Водочас міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підтвердив, що російська вакцина від COVID-19 "Спутник V" не буде зареєстрована в Україні. "Одна політична сила влаштувала якусь істерію з приводу реєстрації російської вакцини. Відразу можу сказати, що ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде", - сказав він на брифінгу раніше того ж дня.

Крім того, Степанов закликав не слухати заяви політиків щодо зриву кампанії з вакцинації від COVID-19. "Я ще раз наголошую: вакцинація в країні розпочнеться вчасно. Як ми говорили ще у вересні минулого року, що розпочнемо вакцинацію в лютому 2021-го, так і буде", - зазначив він.

За його словами, на першому етапі від COVID-19 в Україні вакцинують майже 367,5 тисячі людей.

Читайте також: Вакцинувався і захворів. Чи захищає російська вакцина "Спутник V" від COVID-19?

Вакцинація пройде у п'ять етапів 

"На першому етапі ми вакцинуємо людей з критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби і тих, хто виконує важливі функції з боротьби з COVID-19. Перший етап передбачає, що буде вакциновано 367 491 людину. Усі ці люди у нас повністю верифіковані", - уточнив він.

Степанов наголосив, що для вакцинації в Україні застосовуватимуть "вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань і щодо яких будуть проміжні дані третьої стадії клінічних випробувань, і вакцини, які були зареєстровані у світі". "Ще раз наголошую, це виключно безпечні вакцини", - підкреслив глава МОЗ.

На першому етапі кампанії з вакцинації від COVID-19 буде вакциновано працівників мобільних бригад вакцинації, лікарів та середній медичний персонал, які працюють у закладах охорони здоров'я та надають допомогу при COVID-19, працівників лабораторій, які здійснюють дослідження на COVID-19, працівників екстреної меддопомоги, включно з водіями, а також громадян, які перебувають у спеціалізованих закладах, інтернатах або будинках престарілих, працівників цих закладів та військовослужбовців, що беруть участь в Операції об'єднаних сил на сході країни. Всього ж вакцинація передбачає п'ять етапів і доступ до вакцини для всіх без винятку громадян України, запевнив міністр.

Читайте також: Надлишкова смертність в Україні: COVID-19 чи щось інше?

Дивитись відео 04:47

Вакцинація від коронавірусу: як Ізраїль став світовим лідером (15.01.2021)

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


Також за темою

Russland Corona-Pandemie | Impfstoff Sputnik V

Угорщина першою в ЄС купує вакцину РФ "Спутник V" 22.01.2021

Будапешт придбав цю вакцину попри те, що вона не затверджена в ЄС. Її мають доставити до Угорщини трьома траншами.

Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський пообіцяв українцям вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 25.01.2021

Водночас, якою саме вакциною робитимуть щеплення українцям, а також, чи придбаний препарат, президент України не сказав.

Ukraine Kiew | Gesundheitsminister Maxym Stepanov

Степанов назвав компанію, яка закуповуватиме вакцину від COVID-19 для України 15.01.2021

Вакцину від COVID-19 для України закуповуватиме британська компанія CrownAgents, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Реклама

Докладно

Змінити газопостачальника: місія можлива?

Змінити газопостачальника: місія можлива?

Споживачі мають і в своїх руках механізм, як уникнути астрономічних сум у платіжках.  

Чи готова Україна забезпечувати Німеччину зеленим воднем?

Чи готова Україна стати експортером "зеленого" водню до ФРН?

Німеччина робить ставку на водень. Які можливості в зв'язку з цим відкриваються для України.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  