Венесуела передумала висилати з країни представницю Євросоюзу

Влада Венесуели скасувала своє рішення вислати з країни посолку Євросоюзу Ісабель Бріланте Педросу, яке вона ухвалила раніше через запровадження нових санкцій проти режиму Ніколаса Мадуро. Про це у четвер, 2 липня, заявили міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса та верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Уряд Венесуели вирішив скасувати рішення, ухвалене 29 червня, згідно з яким посолка Ісабель Бріланте Педроса, очільниця делегації Європейського Союзу в Каракасі була оголошена персоною нон грата", - йдеться у спільній заяві Арреаси та Борреля.

Обидві сторони також "домовилися про необхідність підтримувати рамки дипломатичних відносин, особливо в часи, коли співпраця між двома сторонами може полегшити шлях політичного діалогу".

Рада ЄС 29 березня оголосила про розширення санкційного списку щодо Венесуели. До нього додали 11 посадових осіб режиму президента країни Мадуро "через їхні ролі в діях і рішеннях, які підривають демократію та верховенство права". Санкції включають заборону на в'їзд до ЄС та замороження активів. У Раді ЄС пояснили своє рішення участю цих людей у позбавленні парламентського імунітету деяких членів Національних зборів Венесуели, включно з опозиційним лідером Хуаном Гуайдо.