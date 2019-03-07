 Венесуела передумала висилати з країни представницю Євросоюзу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2020

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Новини

Венесуела передумала висилати з країни представницю Євросоюзу

Каракас скасував своє рішення про вислання з країни посолки Євросоюзу, яке було ухвалено після посилення санкцій проти чиновників режиму президента Мадуро.

Посолка Євросоюзу у Венесуелі Ісабель Бріланте Педроса

Посолка Євросоюзу у Венесуелі Ісабель Бріланте Педроса

Влада Венесуели скасувала своє рішення вислати з країни посолку Євросоюзу Ісабель Бріланте Педросу, яке вона ухвалила раніше через запровадження нових санкцій проти режиму Ніколаса Мадуро. Про це у четвер, 2 липня, заявили міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса та верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Уряд Венесуели вирішив скасувати рішення, ухвалене 29 червня, згідно з яким посолка Ісабель Бріланте Педроса, очільниця делегації Європейського Союзу в Каракасі була оголошена персоною нон грата", - йдеться у спільній заяві Арреаси та Борреля.

Обидві сторони також "домовилися про необхідність підтримувати рамки дипломатичних відносин, особливо в часи, коли співпраця між двома сторонами може полегшити шлях політичного діалогу".

Рада ЄС 29 березня оголосила про розширення санкційного списку щодо Венесуели. До нього додали 11 посадових осіб режиму президента країни Мадуро "через їхні ролі в діях і рішеннях, які підривають демократію та верховенство права". Санкції включають заборону на в'їзд до ЄС та замороження активів. У Раді ЄС пояснили своє рішення участю цих людей у позбавленні парламентського імунітету деяких членів Національних зборів Венесуели, включно з опозиційним лідером Хуаном Гуайдо.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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