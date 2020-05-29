Через нові санкції Мадуро видворяє представницю ЄС з Венесуели

Після посилення Європейським Союзом санкцій щодо влади Венесуели президент Ніколас Мадуро вирішив вислати з країни посолку ЄС Ісабель Бріланте Педросу. Про це він оголосив ввечері понеділка, 29 червня, йдеться у офіційній заяві адміністрації Мадуро.

"Я вирішив дати 72 години посолці Європейського Союзу в Каракасі, щоб вона покинула нашу країну," - зазначив Ніколас Мадуро. Він також заявив, що таким чином виступив проти "європейського колоніалізму проти Венесуели" і наголосив, що його країна "заслуговує на повагу перед світом".

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Новий пакет санкцій ЄС

Про розширення санкційного списку щодо Венесуели у Раді ЄС оголосили 29 березня. До нього додали 11 посадових осіб режиму Мадуро "через їхні ролі в діях і рішеннях, які підривають демократію та верховенство права". Санкції включатимуть заборону на в'їзд до ЄС та замороження активів.

Визнаний ЄС спікер Національних зборів Венесуели Хуан Гуайдо

У Раді ЄС пояснили своє рішення участю цих людей у позбавленні парламентського імунітету деяких членів Національних зборів Венесуели, включно з опозиційним лідером Хуаном Гуайдо.

Брюссель вважає відсторонення Гуайдо нелегітимним

Гуайдо був обраний спікером Національних зборів у січні 2019 року, а після цього близько 50 країн світу визнали його тимчасовим президентом Венесуели. В Європейському Союзі вважають Гуайдо легітимним головою Національних зборів навіть попри нещодавнє рішення Верховного суду Венесуели, який визнав головою парламенту соратника Мадуро Луїса Парру. Останнього ЄС також вніс у новий санкційний список.

Мадуро заявив, що до санкційного списку потрапили ті, хто захищає конституцію та "відмовляється слідувати наказам, що йдуть з посольства Європейського Союзу у Каракасі". Він також звинуватив ЄС у покорі перед президентом США Дональдом Трампом та слідуванні його політиці "агресії проти Венесуели".