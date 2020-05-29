 Через нові санкції Мадуро видворяє представницю ЄС з Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2020

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Новини

Через нові санкції Мадуро видворяє представницю ЄС з Венесуели

Президент Венесуели дав посолці Європейського Союзу 72 години, щоб вона залишили Каракас. Причина - запровадження ЄС нових санкцій проти режиму Мадуро.

Голова Венесуели Ніколас Мадуро

Голова Венесуели Ніколас Мадуро

Після посилення Європейським Союзом санкцій щодо влади Венесуели президент Ніколас Мадуро вирішив вислати з країни посолку ЄС Ісабель Бріланте Педросу. Про це він оголосив ввечері понеділка, 29 червня, йдеться у офіційній заяві адміністрації Мадуро.

"Я вирішив дати 72 години посолці Європейського Союзу в Каракасі, щоб вона покинула нашу країну," - зазначив Ніколас Мадуро. Він також заявив, що таким чином виступив проти "європейського колоніалізму проти Венесуели" і наголосив, що його країна "заслуговує на повагу перед світом".

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Новий пакет санкцій ЄС

Про розширення санкційного списку щодо Венесуели у Раді ЄС оголосили 29 березня. До нього додали 11 посадових осіб режиму Мадуро "через їхні ролі в діях і рішеннях, які підривають демократію та верховенство права". Санкції включатимуть заборону на в'їзд до ЄС та замороження активів.

Визнаний ЄС спікер Національних зборів Венесуели Хуан Гуайдо

Визнаний ЄС спікер Національних зборів Венесуели Хуан Гуайдо

У Раді ЄС пояснили своє рішення участю цих людей у позбавленні парламентського імунітету деяких членів Національних зборів Венесуели, включно з опозиційним лідером Хуаном Гуайдо.

Брюссель вважає відсторонення Гуайдо нелегітимним

Гуайдо був обраний спікером Національних зборів у січні 2019 року, а після цього близько 50 країн світу визнали його тимчасовим президентом Венесуели. В Європейському Союзі вважають Гуайдо легітимним головою Національних зборів навіть попри нещодавнє рішення Верховного суду Венесуели, який визнав головою парламенту соратника Мадуро Луїса Парру. Останнього ЄС також вніс у новий санкційний список.

Мадуро заявив, що до санкційного списку потрапили ті, хто захищає конституцію та "відмовляється слідувати наказам, що йдуть з посольства Європейського Союзу у Каракасі". Він також звинуватив ЄС у покорі перед президентом США Дональдом Трампом та слідуванні його політиці "агресії проти Венесуели".

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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