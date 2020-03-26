 Венесуела відкинула пропозицію США створити перехідний уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2020

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Новини

Венесуела відкинула пропозицію США створити перехідний уряд

Вашингтон запропонував Ніколасу Мадуро та Хуану Гуайдо створити у Венесуелі перехідний уряд та провести нові вибори, після чого можуть бути скасовані американські санкції. Але уряд Мадуро відхилив пропозицію.

Уряд Ніколаса Мадуро відмовився від пропозиції США

Уряд Ніколаса Мадуро відмовився від пропозиції США

Уряд глави Венесуели Ныколаса Мадуро відхилив пропозицію Вашингтона створити перехідний уряд і підготувати проведення нових виборів у країні. Венесуела є суверенною країною, яка не приймає "опікунства" з боку інших держав, заявив ввечері у вівторок, 31 березня, міністр закордонних справ Хорхе Арреаса. Він також звинуватив американський уряд в тому, що його політика щодо Венесуели коливається між "жантажем і погрозами" та нинішньою абсурдною ідеєю "неконституційного тимчасового уряду".

Раніше держсекретар США Майк Помпео запропонував главі Венесуели Ніколасу Мадуро та його опоненту, визнаному багатьма державами світу тимчасовим президентом країни Хуану Гуайдо створити перехідний уряд. Він має стати єдиним керівним органом у країні на час підготовки до нових виборів, що мають відбутися за 6-12 місяців.

За словами Помпео, підтримуваний США Хуан Гуайдо має взяти участь в цих виборах. "Він є найпопулярнішим політиком у Венесуелі. Я думаю, якби вибори відбулися сьогодні, він би показав дуже добрий результат", - зазначив держсекретар, цитує агентство новин AFP.

США пропонували скасувати санкції

У разі проведення у Венесуелі чесних і вільних виборів США готові зняти з країни запроваджені раніше економічні санкції. В іншому разі ці санкції можуть бути посилені, застеріг Помпео. "Міжнародний тиск і тиск США є важливими складовими цієї стратегії. Наші санкції залишаться в силі і навіть посиляться, якщо режим Мадуро не погодиться на справжню передачу політичної влади", - сказав держсекретар США.

Нагадаємо, що політична криза у Венесуелі триває більше року. У січні 2019 року голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і Німеччина, визнали його легітимним лідером. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур та зберігає реальну владу в країні. Його легітимність визнають, зокрема, Росія, Китай і Куба.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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