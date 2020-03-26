Венесуела відкинула пропозицію США створити перехідний уряд

Уряд глави Венесуели Ныколаса Мадуро відхилив пропозицію Вашингтона створити перехідний уряд і підготувати проведення нових виборів у країні. Венесуела є суверенною країною, яка не приймає "опікунства" з боку інших держав, заявив ввечері у вівторок, 31 березня, міністр закордонних справ Хорхе Арреаса. Він також звинуватив американський уряд в тому, що його політика щодо Венесуели коливається між "жантажем і погрозами" та нинішньою абсурдною ідеєю "неконституційного тимчасового уряду".

Раніше держсекретар США Майк Помпео запропонував главі Венесуели Ніколасу Мадуро та його опоненту, визнаному багатьма державами світу тимчасовим президентом країни Хуану Гуайдо створити перехідний уряд. Він має стати єдиним керівним органом у країні на час підготовки до нових виборів, що мають відбутися за 6-12 місяців.

За словами Помпео, підтримуваний США Хуан Гуайдо має взяти участь в цих виборах. "Він є найпопулярнішим політиком у Венесуелі. Я думаю, якби вибори відбулися сьогодні, він би показав дуже добрий результат", - зазначив держсекретар, цитує агентство новин AFP.

США пропонували скасувати санкції

У разі проведення у Венесуелі чесних і вільних виборів США готові зняти з країни запроваджені раніше економічні санкції. В іншому разі ці санкції можуть бути посилені, застеріг Помпео. "Міжнародний тиск і тиск США є важливими складовими цієї стратегії. Наші санкції залишаться в силі і навіть посиляться, якщо режим Мадуро не погодиться на справжню передачу політичної влади", - сказав держсекретар США.

Нагадаємо, що політична криза у Венесуелі триває більше року. У січні 2019 року голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і Німеччина, визнали його легітимним лідером. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур та зберігає реальну владу в країні. Його легітимність визнають, зокрема, Росія, Китай і Куба.