Вбивство Хашоггі: Могеріні закликає покарати відповідальних, однак проти страти

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала притягти до відповідальності осіб, котрі причетні до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. "Всі особи, котрі справді причетні до цього жахливого вбивства, мають понести відповідальність", - заявила Могеріні в четвер, 22 листопада, під час прес-конференції з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Анкарі, цитує інформаційне агентство AFP.

Водночас Могеріні зазначила: "Для нас відповідальність абсолютно не означає помсту". Вона наголосила, що ЄС категорично виступає проти застосування смертної кари в будь-якій формі. Очільниця європейської дипломатії додала, що вартого довіри та прозорого розслідування в справі вбивства Хашоггі ще й досі не провели. В Євросоюзі очікують саме на таке розслідування, підкреслила Могеріні.

Нагадаємо, 59-річний оглядач американського видання The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після візиту до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, де він планував підготувати документи для шлюбу з громадянкою Туреччини. Журналісти видання Washington Post пов'язують вбивство колеги з тим, що у своїх публікаціях Хашоггі часто піддавав критиці діяльність наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана.

Після заперечень упродовж тривалого часу влада Саудівської Аравії визнала факт вбивства Хашоггі в консульстві, розпочала розслідування злочину та взяла під варту 21 підозрювану особу. Генпрокурор королівства Сауд аль-Моджеб також заявив про вимогу смертної кари для п'ятьох з них.

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що, попри вбивство Хашоггі, Саудівська Аравія й надалі залишається "надійним партнером" Сполучених Штатів у протистоянні проти Ірану. США також не планують припиняти постачання зброї до Саудівської Аравії.