Вбивство Хашоггі: Могеріні закликає покарати відповідальних, однак проти страти

Усіх причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі слід притягти до відповідальності, наполягає Федеріка Могеріні. Водночас Могеріні виступає проти страти винних.
Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала притягти до відповідальності осіб, котрі причетні до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. "Всі особи, котрі справді причетні до цього жахливого вбивства, мають понести відповідальність", - заявила Могеріні в четвер, 22 листопада, під час прес-конференції з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Анкарі, цитує інформаційне агентство AFP.
Водночас Могеріні зазначила: "Для нас відповідальність абсолютно не означає помсту". Вона наголосила, що ЄС категорично виступає проти застосування смертної кари в будь-якій формі. Очільниця європейської дипломатії додала, що вартого довіри та прозорого розслідування в справі вбивства Хашоггі ще й досі не провели. В Євросоюзі очікують саме на таке розслідування, підкреслила Могеріні.
Нагадаємо, 59-річний оглядач американського видання The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після візиту до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, де він планував підготувати документи для шлюбу з громадянкою Туреччини. Журналісти видання Washington Post пов'язують вбивство колеги з тим, що у своїх публікаціях Хашоггі часто піддавав критиці діяльність наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана.
Після заперечень упродовж тривалого часу влада Саудівської Аравії визнала факт вбивства Хашоггі в консульстві, розпочала розслідування злочину та взяла під варту 21 підозрювану особу. Генпрокурор королівства Сауд аль-Моджеб також заявив про вимогу смертної кари для п'ятьох з них.
Днями президент США Дональд Трамп заявив, що, попри вбивство Хашоггі, Саудівська Аравія й надалі залишається "надійним партнером" Сполучених Штатів у протистоянні проти Ірану. США також не планують припиняти постачання зброї до Саудівської Аравії.
18 саудівцям, яких підозрюютьу причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, заборонять в'їзд до Німеччини, повідомив голова МЗС ФРН Гайко Маас. (19.11.2018)
Після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі досі не виявлено жодних слідів його тіла. Натомість ширяться численні здогадки. Експерти занепокоєні, що справа може просто "загубитись" в архівах. (21.11.2018)
Вашингтон і надалі залишатиметься "надійним партнером" Ер-Ріяда навіть попри те, що саудівський принц-наступник Мохаммед бін Салман міг знати про вбивство Джамаля Хашоггі, заявив президент США Дональд Трамп. (20.11.2018)