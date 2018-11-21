 Вбивство Хашоггі: Могеріні закликає покарати відповідальних, однак проти страти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2018

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Новини

Вбивство Хашоггі: Могеріні закликає покарати відповідальних, однак проти страти

Усіх причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі слід притягти до відповідальності, наполягає Федеріка Могеріні. Водночас Могеріні виступає проти страти винних.

Під час акції перед посольством Саудівської Аравії в Парижі, 25 жовтня 2018 року

Під час акції перед посольством Саудівської Аравії в Парижі, 25 жовтня 2018 року

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала притягти до відповідальності осіб, котрі причетні до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. "Всі особи, котрі справді причетні до цього жахливого вбивства, мають понести відповідальність", - заявила Могеріні в четвер, 22 листопада, під час прес-конференції з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Анкарі, цитує інформаційне агентство AFP.

Водночас Могеріні зазначила: "Для нас відповідальність абсолютно не означає помсту". Вона наголосила, що ЄС категорично виступає проти застосування смертної кари в будь-якій формі. Очільниця європейської дипломатії додала, що вартого довіри та прозорого розслідування в справі вбивства Хашоггі ще й досі не провели. В Євросоюзі очікують саме на таке розслідування, підкреслила Могеріні.

Нагадаємо, 59-річний оглядач американського видання The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після візиту до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, де він планував підготувати документи для шлюбу з громадянкою Туреччини. Журналісти видання Washington Post пов'язують вбивство колеги з тим, що у своїх публікаціях Хашоггі часто піддавав критиці діяльність наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана.

Після заперечень упродовж тривалого часу влада Саудівської Аравії визнала факт вбивства Хашоггі в консульстві, розпочала  розслідування злочину та взяла під варту 21 підозрювану особу. Генпрокурор королівства Сауд аль-Моджеб також заявив про вимогу смертної кари для п'ятьох з них.

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що, попри вбивство Хашоггі, Саудівська Аравія й надалі залишається "надійним партнером" Сполучених Штатів у протистоянні проти Ірану. США також не планують припиняти постачання зброї до Саудівської Аравії.

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ФРН забороняє в'їзд 18 підозрюваним у причетності до вбивства Хашоггі

18 саудівцям, яких підозрюютьу причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, заборонять в'їзд до Німеччини, повідомив голова МЗС ФРН Гайко Маас. (19.11.2018)  

Вбивство без трупа: затягнуте розслідування справи Хашоггі

Після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі досі не виявлено жодних слідів його тіла. Натомість ширяться численні здогадки. Експерти занепокоєні, що справа може просто "загубитись" в архівах. (21.11.2018)  

Трамп: Попри вбивство Хашоггі, США є надійним союзником Ер-Ріяда

Вашингтон і надалі залишатиметься "надійним партнером" Ер-Ріяда навіть попри те, що саудівський принц-наступник Мохаммед бін Салман міг знати про вбивство Джамаля Хашоггі, заявив президент США Дональд Трамп. (20.11.2018)  

Коментар: Трамп і кронприц - застаріла модель стосунків

У заяві про американсько-саудівські відносини президент США Дональд Трамп висловився і щодо кронпринца. Його слова можуть мати для Мохаммеда бін Салмана неприємні наслідки, вважає Керстен Кніпп. (21.11.2018)  

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Вашингтон і надалі залишатиметься "надійним партнером" Ер-Ріяда навіть попри те, що саудівський принц-наступник Мохаммед бін Салман міг знати про вбивство Джамаля Хашоггі, заявив президент США Дональд Трамп.

Portraitfoto: Mohammed bin Salman

Коментар: Трамп і кронприц - застаріла модель стосунків 21.11.2018

У заяві про американсько-саудівські відносини президент США Дональд Трамп висловився і щодо кронпринца. Його слова можуть мати для Мохаммеда бін Салмана неприємні наслідки, вважає Керстен Кніпп.

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ЦРУ вважає кронпринца Салмана замовником вбивства Хашоггі - ЗМІ 17.11.2018

Дедалі більше доказів вказують на те, що за вбивством журналіста Джамаля Хашоггі міг стояти наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман. Американські спецслужби вважають його замовником, пише Washington Post.

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