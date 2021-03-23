 Вакцину BioNTech/Pfizer почали тестувати на малих дітях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2021

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Новини

Вакцину BioNTech/Pfizer почали тестувати на малих дітях

Клінічні тести призначені для вивчення безпеки, толерантності та ефективності вакцини у дітей віком від шести місяців до одинадцяти років.

Вакцину BioNTech/Pfizer почали тестувати на малих дітях

Вакцину BioNTech/Pfizer почали тестувати на малих дітях

Розробники вакцини BioNTech/Pfizer від коронавірсу почали тестувати її на малих дітях. В рамках глобального дослідження вони ввели першу дозу вакцини здоровим дітям, повідомили представники компанії Pfizer у коментарі агентству AFP у четвер, 25 березня.

Мета клінічних тестів - проаналізувати, наскільки ця вакцина безпечна і ефективна для дітей, а також вивчити їхню толерантність до неї. Дослідження проводять серед малих дітей, віком від шести місяців до одинадцяти років.

"Ми з гордістю проводимо це вкрай необхідне дослідження для дітей та сімей, які з нетерпінням чекають потенційного варіанту вакцинації", - йдеться у повідомленні. Виробники сподіваються, що їхню вакцину можна буде застосовувати серед дітей вищезазначеного віку з початку 2022 року.

Згідно з інформацією на сайті Clinicaltrials.gov, розробники тестують три різні дози вакцини BioNTech/Pfizer у дітей молодшого віку. Раніше вони вже почали випробовувати свою вакцину серед дітей віком від 12 до 15 років.

Нагадаємо, розробники вакцин Moderna і AstraZeneca вже розпочали тестування своїх вакцин від коронавірусу на дітях молодшого віку. Розробники вацини Johnson & Johnson також незабаром планують розпочати відповідні дослідження.

Раніше у дітей ускладнення через коронавірус спостерігалися рідше, ніж у дорослих. Однак у світі вже зафіксовані поодинокі серйозні наслідки від COVID-19 та смерті через цю хворобу серед малих дітей.

Крім того, коронавірус може спровокувати Синдром мультисистемного запалення у дітей і підлітків (MIS-C). Також інфіковані коронавірусом діти можуть заражати ним дорослих. 

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  • Ампула з вакциною BioNTech/Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Вакцина Made in Germany

    У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.

  • Угур Шахін і Езлем Тюречі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Успіх дітей мігрантів

    Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.

  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"

    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

    У грудня 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їх розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Тому при транспортуванні використовуються спеціальні термобокси. Кожна містить 23 кілограми сухого льоду, прокладеного трьома шарами: це забезпечує холод протягом десяти днів. І кожна оснащена термосенсором, підключеними до супутникової системи GPS. На знімку: прибуття партії вакцини до Італії.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: через два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Президент Німеччини нагородив розробників вакцини BioNTech/Pfizer

Подружжя вчених Угур Шахін і Езлем Тюречі отримали Хрест "За заслуги перед Німеччиною" за розробку революційної вакцини BioNTech/Pfizer, котра успішно застосовується від коронавірусу.  

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