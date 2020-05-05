Вакцина від COVID-19: як над нею працюють і коли її чекати (відео)

Вже понад 80 компаній та держустанов розробляють вакцину від COVID-19. Науковці працюють у безпрецедентному ритмі та без вихідних, особливо у Китаї та США. Створення вакцин у минулому тривало 5-10 років. Нині амбітна мета науковців з різних країн - встигнути за один рік. Втиснутися у лише один-два місяці неможливо. Чому, дивіться у нашому відео:



