Вакцина від COVID-19: як над нею працюють і коли її чекати (відео)

Міжнародні донори пожертвували, зокрема, на розробку загальнодоступної вакцини від COVID-19 майже 7,5 мільярдів євро. Та чи прискорить це роботу науковців? Дивіться, як вони працюють і скільки ще чекати появи вакцин.
Співробітники німецької компанії CureVac - серед тих, хто найближче підійшов до створення ефективної вакцини від Covid-19
Вже понад 80 компаній та держустанов розробляють вакцину від COVID-19. Науковці працюють у безпрецедентному ритмі та без вихідних, особливо у Китаї та США. Створення вакцин у минулому тривало 5-10 років. Нині амбітна мета науковців з різних країн - встигнути за один рік. Втиснутися у лише один-два місяці неможливо. Чому, дивіться у нашому відео:
Як швидко людство отримає вакцину від коронавірусу? Від цього залежить обсяг втрат від пандемії. У цьому змаганні з Covid-19 науковці з Німеччини, США та Китаю і співпрацюють, і конкурують одночасно. (20.03.2020)
Кілька сотень викликів щодня від людей, які підозрюють у себе коронавірус. Роботи у бригад київської швидкої допомоги з кожним днем стає дедалі більше. DW провела один день з бригадою спеціалізованої швидкої. (25.03.2020)