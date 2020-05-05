 Вакцина від COVID-19: як над нею працюють і коли її чекати (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.05.2020

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Економіка

Вакцина від COVID-19: як над нею працюють і коли її чекати (відео)

Міжнародні донори пожертвували, зокрема, на розробку загальнодоступної вакцини від COVID-19 майже 7,5 мільярдів євро. Та чи прискорить це роботу науковців? Дивіться, як вони працюють і скільки ще чекати появи вакцин.

Співробітники німецької компанії CureVac

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Вже понад 80 компаній та держустанов розробляють вакцину від COVID-19. Науковці працюють у безпрецедентному ритмі та без вихідних, особливо у Китаї та США. Створення вакцин у минулому тривало 5-10 років. Нині амбітна мета науковців з різних країн - встигнути за один рік. Втиснутися у лише один-два місяці неможливо. Чому, дивіться у нашому відео:

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Докладно

Співробітники німецької компанії CureVac

Коли чекати вакцину від COVID-19 (відео)

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