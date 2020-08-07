 Білорусь перед виборами: у Мінську судять діджеїв за пісню Цоя ″Перемен!″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2020

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Білорусь перед виборами: у Мінську судять діджеїв за пісню Цоя "Перемен!"

Діджеїв притягають до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство та непокору посадовій особі під час виконання нею службових обов'язків.

Діджеї Владислав Соколовський і Кирило Галанов (другий і третій ліворуч) на міському святі в Мінську

Діджеї Владислав Соколовський і Кирило Галанов (другий і третій ліворуч) на міському святі в Мінську

У Мінську в п'ятницю, 7 серпня, судять Владислава Соколовського і Кирила Галанова - діджеїв, які поставили напередодні пісню Віктора Цоя "Перемен!" на міському святі, куди вирушила кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська після заборони її мітингу на іншому майданчику.

Під час виступу на святі баяніста несподівано зазвучала пісня Віктора Цоя "Перемен!", яку автор написав у 1989 році і що була популярною у часи розпаду СРСР. Діджеї повідомили журналістам, що свідомо поставили цю пісню, бо бажають змін і готові до того, що залишаться без роботи. Присутні на святі зустріли пісню Цоя оплесками. 

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Після цього представник адміністрації району попередив діджеїв, що вони зривають свято, і викликав міліцію. Юнаків затримали і доправили до центру ізоляції правопорушників. Діджеїв притягають до відповідальності за дрібне хуліганство і непокору посадовій особі за статтями Кодексу про адміністративні правопорушення.

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Міліція затримала керівника штабу одного з кандидатів

Між тим один з кандидатів в президенти Білорусі Сергій Черечень 7 серпня повідомив білоруському виданню tut.by, що на виборчій дільниці в Мінській області затримали Миколу Лисенкова, начальника його передвиборчого штабу.

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За його словами, міліція забрала Лисенкова в місті Стовпці з виборчої дільниці, де він був спостерігачем. Його звинувачують в організації несанкціонованого масового заходу, проте поки не зрозуміло, про що конкретно йдеться, сказав Черечень.

Також затримували очільницю штабу Тихановської

Також повідомляється, що у Мінську напередодні затримали Марію Мороз, яка очолює виборчий штаб кандидатки в президенти Світлани Тихановської. Вона була затримана біля литовського посольства, коли подавала документи на литовську візу. Затримання нічим не пояснили. Пізніше її відпустили після "роз'яснювальної розмови".

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Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня. Крім чинного президента країни Олександра Лукашенка та Світлани Тихановської, ЦВК країни зареєструвала для участі у виборах ексдепутатку Ганну Канопацьку, лідера кампанії "Говори правду" Андрія Дмитрієва та голову партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергія Черечня. Передвиборні перегони були відзначені затриманнями опозиційно налаштованих активістів і політиків. З 4 по 8 серпня проходить дострокове голосування, в якому вже взяли участь понад 22 відсотки виборців.

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