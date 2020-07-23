Вибори в Білорусі: мітинг суперниці Лукашенка зібрав тисячі людей

У Білорусі, в парку Дружби народів на площі Бангалор в Радянському районі Мінська, ввечері у четвер, 30 липня, відбувся мітинг на підтримку опозиційної кандидатки в президенти Світлани Тихановської. За різними оцінками, на мітинг прийшли від 7 до 63 тисяч осіб, що робить його одним з наймасовіших дозволених заходів, проведених опозицією.

Так, за даними кореспондента DW, ввечері там були присутні не менше 10 тисяч осіб. У свою чергу, блогер Едуард Пальчис написав, що сама міліція в розмовах один з одним оцінювала число присутніхув 7 тисяч. Тим часом білоруський правозахисний центр "Весна" підрахував, що з 17.30 до 20.30 на акцію прийшли 63 тисячі осіб.

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Через ситуацію із затриманням "бойовиків ПВК Вагнера" місцева влада посилила заходи безпеки на місці проведення мітингу. З ранку парк Дружби народів, де знаходився майданчик, був обнесений металевими огорожами, доступ в інтернет практично був відсутній, мобільний зв'язок, а також трансляції низки телеканалів з місця подій переривалися.

Перед початком концерту черг на пропускних пунктах не виникло, людей спокійно оглядали і пропускали. Атмосфера була схожа на фестивальну. Деякі з присутніх захопили з собою біло-червоно-білі прапори Білоруської народної республіки, а також маленькі прапорці з символами кампанії і кольорові кульки. Крім міліції, за оцінками кореспондента DW, в натовпі були присутні співробітники правоохоронних органів в цивільному.

Перед присутніми виступили блогер-співачка Лера Яскевич, учасники "Євробачення" - група Litesound, ведучий Артеміс Ахпаш. Вечір завершився тим, що учасники мітингу біля сцени, підспівуючи музикантам, включили ліхтарики і кілька хвилин махали ними, перед тим як розійтися.

Вибори в Білорусі

Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня. На виборах зареєстрували п'ятьох кандидатів. До цього силовики затримували, зокрема, із застосуванням сили, опозиційно налаштованих активістів і політиків.

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Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це - найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.

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