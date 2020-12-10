Білорусь запроваджує плату за перетин кордону з Україною

З 1 червня місцевий збір за перетин транспортними засобами кордону при виїзді з Білорусі запровадять Гомельська та Гродненська області. Рішення пояснюється боротьбою з коронавіурсом.
У Білорусі влада Гомельської та Гродненської областей запроваджує з 1 червня збір за перетин транспортними засобами кордону при виїзді з країни. Про це повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі у суботу, 15 травня. Рішення про запровадження збору пояснюється боротьбою з поширенням коронавірусу. Сума збору не залежить від кількості пасажирів транспортного засобу і становить 29 рублів (понад 9 євро).
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Від сплати збору звільняються, зокрема, водії, що прямують на похорон членів сім'ї та близьких родичів, супроводжуючі померлих для поховання, а також інваліди з супроводом та громадяни Білорусі, які виїжджають на лікування в санаторно-курортні установи.
Гомельська область Білорусі межує з Україною та Росією, а Гродненська - з Польщею та Литвою.
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