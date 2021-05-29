Білий дім спростував повідомлення про призупинення військової допомоги Україні

Україні надана вся військова допомога, виділена Конгресом, заявила речниця Білого дому. Раніше американські ЗМІ повідомили про відкладення пакету допомоги на 100 мільйонів доларів.
У Білому домі спростували повідомлення про те, що адміністрація США відклала надання допомоги Україні, зокрема військової. "Ідея, що ми припинили допомогу Україні в сфері безпеки, - абсурд", - заявила речниця Білого дому Дженніфер Псакі в п'ятницю, 18 червня.
За її словами, лише того тижня, що передував саміту США-Росія, Україні "було надано пакет допомоги в сфері безпеки на суму 150 мільйонів доларів, включаючи летальну складову". Зараз Україні надана вся допомога, яка була виділена Конгресом. За два дні до зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним президент США Джо Байден виступив у НАТО, пообіцявши і надалі підтримувати Україну, "щоб вона могла продовжувати опір російській агресії", підкреслила Псакі.
Американське видання The Washington Post 16 червня повідомило, посилаючись на неназваних співрозмовників, що незадовго до саміту США-Росія в Женеві адміністрація Байдена вирішила відкласти надання Україні летальної і нелетальної допомоги обсягом в десятки мільйонів доларів, підготовленої після того, як навесні Росія зосередила свої війська біля українського кордону.
Згідно з інформацією видання Politico, опублікованою 18 червня, вартість цього пакета допомоги Україні становила 100 мільйонів доларів. Офіційні особи в Раді національної безпеки США вирішили відкласти цю допомогу, коли Росія оголосила про скорочення своїх військ напередодні зустрічі Байдена і Путіна, але пакет не розформований і "може бути швидко відправлений в Україну", пише Politico.
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Натомість Псакі заявила, що Вашингтон підготував "резервні фонди" на той випадок, якщо "Росія продовжить вторгнення в Україну".
11 червня Пентагон оголосив, що Україна отримає від Сполучених Штатів другий пакет військової допомоги на 150 мільйонів доларів, що включає контрбатарейні радари, засоби для боротьби з безпілотниками, обладнання для захищеного зв'язку. У березні повідомлялося, що США виділили Україні 125 мільйонів доларів для підвищення обороноздатності. З 2014 року Київ отримав від США військову допомогу майже на 2,5 мільярда доларів, заявили в міністерстві оборони України.