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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "будинок для людей похилого віку".
Будинок для людей похилого віку (також будинок престарілих, будинок для літніх людей) - пансіонат для старих людей, в якому вони можуть отримувати догляд та допомогу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Знищена пожежею будівля в Харкові, де загинуло 15 осіб, не мала реєстрації й працювала за межами правового поля, повідомили в мінсоцполітики України. Виявилося, що власник пансіонату має ще один такий незаконний будинок.