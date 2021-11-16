Будинок для людей похилого віку

Чому в Німеччині не вистачає доглядальниць? (відео)

Тривалість життя німців зростає. При цьому не вистачає доглядальниць. Щонайменше три мільйони людей у Німеччині потребують професійного догляду. І їх буде ще більше. Чому бракує тих, хто доглядатиме за літніми людьми?