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Будинок для людей похилого віку

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "будинок для людей похилого віку".

Будинок для людей похилого віку (також будинок престарілих, будинок для літніх людей) - пансіонат для старих людей, в якому вони можуть отримувати догляд та допомогу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: п'ятеро загиблих

Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: п'ятеро загиблих 16.11.2021

Правоохоронці припускають, що пожежу спричинило коротке замикання. Поліція вже затримала адміністратора закладу за підозрою у порушенні вимог пожежної безпеки.
Пожежа у Харкові: Зеленський оголосить 23 січня в Україні днем жалоби

Пожежа у Харкові: Зеленський оголосить 23 січня в Україні днем жалоби 22.01.2021

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ініціює реформу діяльності будинків для літніх людей в Україні після пожежі в Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей.
Пожежа у Харкові: затримано чотирьох осіб

Пожежа у Харкові: затримано чотирьох осіб 22.01.2021

Слідчі перевіряють три версії пожежі - підпал, замикання електромережі й необережне поводження з вогнем в побуті та з електроприладами.
Згорілий будинок для людей похилого віку в Харкові працював нелегально

Згорілий будинок для людей похилого віку в Харкові працював нелегально 21.01.2021

Знищена пожежею будівля в Харкові, де загинуло 15 осіб, не мала реєстрації й працювала за межами правового поля, повідомили в мінсоцполітики України. Виявилося, що власник пансіонату має ще один такий незаконний будинок.
Пожежа в будинку для людей похилого віку у Харкові: 15 загиблих

Пожежа в будинку для людей похилого віку у Харкові: 15 загиблих 21.01.2021

У переобладнаному під центр для людей літнього віку житловому будинку спалахнула пожежа. ДСНС повідомляє про 15 загиблих і п'ятьох постраждалих.
Чому в Німеччині буксує вакцинація від коронавірусу?

Чому в Німеччині буксує вакцинація від коронавірусу? 06.01.2021

Ще наприкінці минулого року в Німеччині почали вакцинацію від коронавірусу. Але вакцини не вистачає. Уряд ФРН, вважають критики, мало подбав про власне населення.
У російському Башкортостані згорів будинок престарілих, загинули 11 людей

У російському Башкортостані згорів будинок престарілих, загинули 11 людей 15.12.2020

На момент пожежі у будинку для людей похилого віку в Башкортостані перебували 15 людей, чотирьом вдалося врятуватися.
Як пенсіонери у будинку для літніх людей у рок-зірок перевтілились (фотогалерея)

Як пенсіонери у будинку для літніх людей у рок-зірок перевтілились (фотогалерея) 28.07.2020

Мешканці лондонського будинку для літніх людей знайшли спосіб себе підбадьорити. Вони імітували зірок з обкладинок платівок. Їхні фото стали хітом в інтернеті.

Чому в Німеччині не вистачає доглядальниць? (відео)

Чому в Німеччині не вистачає доглядальниць? (відео) 20.07.2018

Тривалість життя німців зростає. При цьому не вистачає доглядальниць. Щонайменше три мільйони людей у Німеччині потребують професійного догляду. І їх буде ще більше. Чому бракує тих, хто доглядатиме за літніми людьми?

Догляд за немічними: чому в Німеччині гострий дефіцит доглядальниць (20.07.2018) 20.07.2018

Щонайменше три мільйони людей у Німеччині потребують професійного догляду. Доглядальниць гостро не вистачає, адже це фізично і морально важка праця, яка до того ж ще й погано оплачується.
Аліменти на батьків: як це врегульовано у ФРН? (відео)

Аліменти на батьків: як це врегульовано у ФРН? (відео) 04.04.2018

Чи повинні діти платити аліменти на утримання літніх батьків? В Україні ще думають, а в Німеччині це вже працює. Як саме?

Догляд за старими - Баварія полегшує іноземцям доступ до цієї професії

Догляд за старими - Баварія полегшує іноземцям доступ до цієї професії 29.05.2013

Іноземці, які володіють базовими знаннями німецької мови, зможуть працювати у будинках для людей похилого віку та інвалідів в Баварії. Мовний тест вони повинні складати тільки через півроку.