Будапешт обіцяє Києву симетричну відповідь у разі вислання угорського консула

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пообіцяв Україні симетричну відповідь у разі видворення угорського консула з України. Про це Сіярто заявив у середу, 3 жовтня, під час спільної прес-конференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві.

"Якщо (…) хтось у Києві ухвалить рішення про те, що нашого консула треба видворити, тоді я одразу ж негайно видворю з Угорщини і консула України, одразу", - наголосив Сіярто, слова якого наводить агентство "Інтерфакс".

Щодо самого угорського консула, якого українська влада звинувачує в нелегальній видачі угорських паспортів українським громадянам, то Сіярто не вбачає у його діях нічого кримінального. "Консул Угорщини у Береговому (Закарпатська область. - Ред.) нічого поганого не зробив, це не є порушенням ані угорського законодавства, ані українського, ані міжнародного законодавства. У мене немає причини відкликати консула з Берегового", - сказав Сіярто.

Нагадаємо, у вересні українські ЗМІ поширили інформацію про видачу паспортів Угорщини громадянам України на території угорського консульства в Береговому. Паралельно було оприлюднено відеозапис зі складанням присяги особами, котрі отримали угорські паспорти. На відео видно, як начебто працівники консульства закликали цих осіб приховувати своє угорське громадянство від держструктур України.

Згодом 27 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Служба безпеки України (СБУ) розслідує кримінальне провадження за фактом видачі українським громадянам паспортів Угорщини. Луценко також наголосив, що отримання подвійного громадянства спричиняє позбавлення громадянства України. Це кримінальне провадження розслідують за статтею про державну зраду, уточнили згодом в Генпрокуратурі.

1 жовтня глава МЗС України Павло Клімкін пообіцяв направити цього тижня ноту Угорщині з вимогою до консула в місті Береговому залишити країну, якщо угорське МЗС не відкличе його.