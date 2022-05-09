Брюссель обіцяє Києву у червні надати відповідь щодо заяви на вступ до ЄС

Європейська Комісія (ЄК) озвучить свою офіційну позицію щодо заяви України на членство в ЄС у червні. Про це повідомила у соціальній мережі Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"З нетерпінням чекаю відповіді на анкету про членство в ЄС. Єврокомісія планує висловити свою думку в червні", - написала вона у понеділок, 9 травня.

Своєю чергою Зеленський зазначив, що під час розмови продемонстрував фон дер Ляєн другу частину заповненої анкети-опитувальника для набуття Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. "Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху", - йдеться у Телеграм-каналі президента України.

Макрон: Процес вступу України до ЄС займе декілька десятиліть

Врдночас президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок, що для такого кандидата на вступ до Євросоюзу, як Україна, можуть знадобитися "десятиліття" для того, щоб приєднатися до ЄС. У зв'язку з цим він запропонував побудувати ширшу політичну спільноту демократичних держав довкола ЄС.

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"Навіть якщо ми надамо їм (Україні. - Ред.) статус кандидата завтра, то ми всі чудово знаємо, що процес того, щоб дозволити їм приєднатися, займе декілька років, а по суті, без жодних сумнівів, декілька десятиліть", - заявив Макрон, цитує агенція AFP.

"Україна потребує прискореної процедури"

Як заявляв заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 17 квітня, Україна потребує прискореної процедури вступу до ЄС, тому що не може дозволити собі 10-15-20 років таких переговорів. Він очікує, що у червні Україна отримає статус країни-кандидата. "У червні відбудеться засідання Європейської Ради, де ми очікуємо надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС... Далі мають розпочатися переговори про вступ. І коли ми такі переговори проведемо, можна вже говорити про повноцінне членство України в ЄС", - зазначив Жовква.

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Нагадаємо, Україна подала заявку про вступ до Євросоюзу 28 лютого, незадовго після повномасштабного вторгнення Росії. 18 квітня Україна заповнила та передала Європейській Комісії на розгляд першу частину опитувальника щодо вступу до Європейського Союзу.