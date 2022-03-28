Британська розвідка: На схід України прибувають найманці ПВК Вагнера

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину понеділка, 28 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями понеділка з 00.00 (час київський).

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Міністри юстиції семи країн ЄС - Франції, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Італії, Люксембургу та Бельгії - ввечері у понеділок, 28 березня виступили із заявою, в якій закликали своїх громадян не брати участь у бойових діях на території України. Відповідну спільну заяву міністри оприлюднили після робочої зустрічі у Брюсселі.повідомляє AFP. За офіційними українськими даними, до лав міжнародного легіону, ініційованого Києвом невдовзі після початку війни, стали близько 20 тисяч людей.

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Найбільш запеклі бої, як випливає зі зведення Генштабу Збройних сил України за підсумками 28 березня, тривають на східному, південно-східному та північно-східному напрямах країни, де українські вояки стримують наступ росіян. "Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямах, зосереджуючи зусилля на недопущенні просування противника у напрямках населених пунктів Слов'янськ та Барвінкове; занятті населених пунктів Кам'янка, Топольське; створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуєва; стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у мережі Facebook у ніч на вівторок, 29 березня. У зведенні зазначено також, що українські військові продовжують утримувати кругову оборону Маріуполя та стримувати просування противника в Чернігові.

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Німецькі суспільно-правові медіакомпанії ARD та ZDF планують супроводжувати окремі сюжети популярних новинних телепрограм - "Tagesschau", "Heute" та "Heute Journal" українськими субтитрами. Як повідомляє агентство dpa з посиланням на дирекцію ARD-aktuell, редакція "Tagesschau" має намір супроводжувати сюжети також і російськими субтитрами. Швидше за все, відео із субтитрами з'являться у медіатеках сайтів та плейлистах телеканалів на YouTube вже на початку квітня. У Німеччині станом на 28 березня було зареєстровано 272 тисячі біженців з України.

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На схід України прибувають близько тисячі бойовиків приватної військової компанії Вагнера, повідомляє Британська військова розвідка. "Очікується, що вони залучать до воєнних операцій більше тисячі найманців, включно з керівниками організації, - зазначають у Лондоні.

8 березня інформацію про імовірне прибуття бойовиків ПВК Вагнера поширили українські військові. Як випливало з повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України, найманці мали посилити угруповання військ у напрямку Києва.