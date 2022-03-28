Британська розвідка: На схід України прибувають найманці ПВК Вагнера

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Росія 34-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 29 березня.
З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину понеділка, 28 березня.
На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями понеділка з 00.00 (час київський).
++01:18++
Міністри юстиції семи країн ЄС - Франції, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Італії, Люксембургу та Бельгії - ввечері у понеділок, 28 березня виступили із заявою, в якій закликали своїх громадян не брати участь у бойових діях на території України. Відповідну спільну заяву міністри оприлюднили після робочої зустрічі у Брюсселі.повідомляє AFP. За офіційними українськими даними, до лав міжнародного легіону, ініційованого Києвом невдовзі після початку війни, стали близько 20 тисяч людей.
++01:04++
Найбільш запеклі бої, як випливає зі зведення Генштабу Збройних сил України за підсумками 28 березня, тривають на східному, південно-східному та північно-східному напрямах країни, де українські вояки стримують наступ росіян. "Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямах, зосереджуючи зусилля на недопущенні просування противника у напрямках населених пунктів Слов'янськ та Барвінкове; занятті населених пунктів Кам'янка, Топольське; створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуєва; стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у мережі Facebook у ніч на вівторок, 29 березня. У зведенні зазначено також, що українські військові продовжують утримувати кругову оборону Маріуполя та стримувати просування противника в Чернігові.
++00:41++
Німецькі суспільно-правові медіакомпанії ARD та ZDF планують супроводжувати окремі сюжети популярних новинних телепрограм - "Tagesschau", "Heute" та "Heute Journal" українськими субтитрами. Як повідомляє агентство dpa з посиланням на дирекцію ARD-aktuell, редакція "Tagesschau" має намір супроводжувати сюжети також і російськими субтитрами. Швидше за все, відео із субтитрами з'являться у медіатеках сайтів та плейлистах телеканалів на YouTube вже на початку квітня. У Німеччині станом на 28 березня було зареєстровано 272 тисячі біженців з України.
++00:07++
На схід України прибувають близько тисячі бойовиків приватної військової компанії Вагнера, повідомляє Британська військова розвідка. "Очікується, що вони залучать до воєнних операцій більше тисячі найманців, включно з керівниками організації, - зазначають у Лондоні.
8 березня інформацію про імовірне прибуття бойовиків ПВК Вагнера поширили українські військові. Як випливало з повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України, найманці мали посилити угруповання військ у напрямку Києва.
Президент США Джо Байден пропонує у рамках формування бюджету на 2023 рік дати Україні майже 700 мільйонів доларів фінансової допомоги на протидію російській агресії. Це майже на 220 мільйонів доларів більше, ніж раніше.
Рада Євросоюзу затвердила санкції проти російської приватної військової компанії Дмитра Уткіна, відомого як Вагнер. Під обмеження потрапила сама група та пов'язані з нею вісім громадян і три юридичні особи.