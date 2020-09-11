Боротьба з коронавірусом: вірусолог пропонує змінити стратегію

Німецький вірусолог Гендрік Штрек (Hendrik Streeck) ініціює дебати щодо обсягу і тривалості запроваджуваних владою обмежень задля протидії поширенню коронавірусу. "Треба змінювати стратегію", - закликав директор Інституту вірусології та досліджень ВІЛ медичного факультету Боннського університету в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, опублікованому у неділю, 13 вересня.

"Оцінюючи ситуацію, не можна обмежуватись винятково даними щодо кількості заражень", - проснив професор Штрек. Він звернув увагу, що в Німеччині та Європі суттєво збільшується число людей, яких тестують на коронавірус, і "водночас практично не спостерігається збільшення числа летальних випадків".

Штрек наголосив, що поширення інфекцій треба блокувати. Але статистичні дані щодо їх поширення можна інтерпретувати по-іншому: "З точки зору суспільного розвитку, інфекції, за якими не виявляються симптоми, не обов'язково є негативними. Чим більше людей заражаються та не розвивають симптомів, тим більше - принаймні тимчасово - набувають імунітет. І вони тим самим більше не сприяють пандемічним подіям", - пояснив свою точку зору професор.

Штрек звернув увагу, що ніхто - ні політики, ні вірусологи, ні епідеміологи - не знають однозначно правильного шляху протидії пандемії. "Ми можемо лише випробовувати, і нам треба дозволити собі робити помилки", - сказав Штрек.

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Ще у квітні Штрек застерігав від сподівань на швидку появу вакцини проти коронавірусу. "Будь-які передбачення про те, що у нас буде вакцина, несерйозні, тому що ми цього не знаємо напевно. Є багато збудників та вірусів, вакцини проти яких ми шукаємо роками, і їх досі немає", - говорив він 24 квітня. Як приклад він навів такі віруси як ВІЛ і гепатит C, а також збудників малярії та сифілісу. Саме тоді він також переконував, що чим краще вдаватиметься стримувати поширення коронавірусу в межах, що дозволяють медичним установам допомагати всім пацієнтам, тим довше в суспільстві буде вироблятися колективний імунітет. Штрек припускав, що на це можуть піти роки.

Штрек, який консультує владу федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, також виступав проти суворих карантинних обемежень, але зі збереженням вимог до дотримання гігієни та соціальної дистанції. На початку травня група вірусологів під керівництвом Штрека оприлюднила результати дослідження, за яким реальна кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 в Німеччині могла становити щонайменше 1,8 мільйона осіб, що було у понад десять разів більше, ніж виявлений на основі тестування офіційний показник. Одним із центральних пунктів дослідження було виявлення показника летальності від коронавірусної інфекції, тобто частки летальних випадків серед всіх інфікованих. На основі зібраних даних був оцінений показник летальності у громаді Ґанґельт, він становив 0,37 відсотка.

В Німеччині з 1 березня до 1 червня було зареєстровано 183 594 тисячі випадків зараження коронавірусом, 8555 осіб померли. З 1 червня до 1 вересня було зафіксовано ще 62420 випадків зараження і 757 летальних випадків.

Станом на 13 вересня в Німеччині, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, від початку епідемії зафіксовано 260817 випадків зараження, 9352 осіб померли.