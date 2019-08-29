Болтон розповів про долю військової допомоги США для України

Радник американського президента з питань національної безпеки Джон Болтон прокоментував повідомлення ЗМІ про перегляд ініціативи щодо підтримки безпеки України, яка передбачає перерахування Києву в поточному фінансовому році близько 250 мільйонів доларів. Відповідаючи на запитання журналіста DW, він не спростував цю інформацію.

За словами Болтона, у Вашингтона "буде відповідь на це питання в найближчому майбутньому". Про це він заявив у четвер, 29 серпня, у Мінську, де зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

"На даний момент у нас існує дуже широке співробітництво у сфері оборони з Україною і з іншими країнами в регіоні", - продовжив Болтон, висловивши думку, що "воно було взаємовигідним для усіх країн".

Також у четвер, 29 серпня, американський телеканал CNN із посиланням на власні джерела повідомив, що Трамп серйозно розмірковує про те, щоб заблокувати 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні. CNN зазначає, що у Білому домі вже почали повідомляти про це залученим відомствам та членам конгресу, які надали дозвіл на надання допомоги. Однак Трамп ще має ухвалити остаточне рішення.

У Білому домі повідомлення CNN ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, що у середу, 28 серпня,про ці наміри Трампа повідомляло американське видання Politico з посиланням на високопоставленого співробітника адміністрації президента США. Згідно з інформацією видання, президент США Дональд Трамп дав своїм радникам з питань національної оборони доручення переглянути ініціативу щодо підтримки безпеки України.

Ці кошти призначалися для закупівель українською стороною зброї, обладнання, розвідувальної техніки і проведення військових тренінгів. Окремою статтею, зокрема, проходило придбання Києвом виробів військового призначення, на яке Конгрес США виділив приблизно 50 мільйонів доларів.

Видання зазначає, що Дональд Трамп вимагає від своїх радників переконатися, що ці кошти будуть використані в інтересах Сполучених Штатів. Оцінкою, зокрема, займаються міністр оборони США Марк Еспер і радник президента з національної безпеки Джон Болтон.

Як нагадує видання, інформація про перегляд з'явилася на тлі недавніх заяв американського лідера про необхідність повернути Росію до складу формату G8.

Politico уточнює, що кошти, виділені Україні, не можуть бути витрачені до того часу, поки програма переглядається. Однак після 30 вересня, коли в США закінчується фінансовий рік, доступ до них буде заморожений.

Про виділення Україні ще 250 мільйонів доларів "для зміцнення військово-морського і сухопутного потенціалу" було оголошено 18 червня. Таким чином, загальний обсяг військової допомоги, яку Вашингтон надав Києву з 2014 року, сягнув 1,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, що напередодні, під час візиту до Києва, Болтон попередив українську сторону щодо небезпеки китайського впливу. Радник Трампа зазначив, що обговорив із Зеленським та іншими урядовцями "нечесні" торговельні практики Китаю. Однак на запитання щодо того, чи стосувалася розмова можливого придбання китайцями українського підприємства "Мотор Січ", Болтон зазначив, що не обговорюватиме окремі компанії чи угоди, бо це є "суверенною справою України".

23 серпня американське видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваних високопоставлених співрозмовників з адміністрації Дональда Трампа написало про те, що Болтон прагне не допустити придбання китайською компанією українського підприємства "Мотор Січ".