Болтон повідомив про таємні переговори генералів і опозиції у Венесуелі

Представники військового командування Венесуели ведуть переговори з опозицією, котра підтримує тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Про це радник президента США з національної безпеки Джон Болтон у п'ятницю, 15 лютого повідомив у інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Ключові генерали, провідні фігури, які підтримують Мадуро, перебувають у постійному діалозі з опозицією", - зазначив Болтон. Радник президента США з національної безпеки також додав, що у Венесуелі близько двох тисяч генералів.

Як повідомлялося раніше, на бік тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо перейшов генерал військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес, а також полковник венесуельської армії Рубен Хіменес.

Санкції проти Венесуели

15 лютого Вашингтон розширив санкції проти Каракаса. До санкційного списку потрапили п'ятеро венесуельських громадян. Серед них міністр нафтової промисловості, голова державної нафтогазової компанії PDVSA, Мануель Кеведо, глава Національної розвідслужби Мануель Рікардо Крістофер Фігера і керівник Головного управління військової контррозвідки Іван Рафаель Ернандес Дала.

Нагадаємо, виконувачем обов'язків президента Венесуели у січні проголосив себе Хуан Гуайдо. США, низка країн Євросоюзу та Латинської Америки визнали його легітимним тимчасовим лідером Венесуели. Глава Венесуели Ніколас Мадуро вважає дії опозиції незаконними та інспірованими Вашингтоном. Західні країни не визнають легітимність другого президентського терміну Мадуро, оскільки вибори в країні минулого року не були демократичними.