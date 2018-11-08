 Бойко і Рабінович підписали угоду про створення спільної платформи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Бойко і Рабінович підписали угоду про створення спільної платформи

Українські політики Юрій Бойко та Вадим Рабінович підписали угоду про створення спільної "Опозиційної платформи - За життя".

Юрій Бойко

Юрій Бойко (фото з архіву)

Співголова політичної партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович підписали угоду про створення "Опозиційної платформи - За життя". Політики підписали відповідний документ у п'ятницю, 9 листопада, в кулуарах Верховної Ради України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Бойко заявив, що сподівається на об'єднання партій "Опозиційний блок" і "За життя". На запитання журналістів про те, скільки народних депутатів з фракції "Опозиційний блок" вирішили долучитися до платформи, Бойко не дав конкретної відповіді. Однак він зазначив, що ними стали ті члени фракції, які були присутні під час підписання угоди з Рабіновичем. Як уточнює агентство, на цьому заході були присутні нардепи від "Опоблоку" Юрій Павленко, Юрій Мірошниченко, Микола Скорик, Юлія Льовочкіна, Нестор Шуфрич, Сергій Ларін і Василь Німченко.

Після підписання угоди у політраді "За життя" рекомендували висунути на президентських виборах Рабіновича єдиним кандидатом від опозиції. Втім, сам політик сказав, що остаточне рішення щодо цього ухвалять на з'їзді партії, який "відбудеться найближчим часом".

DW.COM

Найбільшу підтримку серед потенційних кандидатів у президенти України - менше 18 відсотків - зараз має Юлія Тимошенко, йдеться в новому соціологічному опитуванні групи "Рейтинг". (08.08.2018)

Битва за президентську булаву. Ляшко вдягає дітей у футболки зі своїм іменем, Тимошенко в образі принцеси Леї з "Зоряних воєн". Дехто навіть вже встиг порушити закон. (27.06.2018)

Водночас народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський заявив, що рішення Бойка про створення спільного політичного проекту із партією Рабіновича є його приватною ініціативою і не має стосунку до партії "Опозиційний блок".

"У нас, у партії "Опозиційний блок", нічого не відбулося. Партія не уповноважувала Бойка підписувати жодних документів із Рабиновічем", - наголосив Новинський у коментарі "Українській правді" в п'ятницю. За його словами, Бойко це зробив як приватна особа, а партія не ухвалювала жодних рішень про об'єднання. Народний депутат додав, що у партії збираються обговорити цю ситуацію на засіданні політради у понеділок, 12 листопада.

Дивитись відео 03:51
Now live
03:51 хв

"Cовковий" піар українських політиків (07.09.2018)

Аудіо й відео до теми

"Cовковий" піар українських політиків (07.09.2018)  

Президентські вибори в Україні: що постять про себе кандидати? (27.06.2018)  

Також за темою

Ukraine Politiker Oleh Lyashko NEU

Президентські вибори в Україні: як агітують за себе кандидати (відео) 27.06.2018

Битва за президентську булаву. Ляшко вдягає дітей у футболки зі своїм іменем, Тимошенко в образі принцеси Леї з "Зоряних воєн". Дехто навіть вже встиг порушити закон.

Президентські вибори в Україні: що постять про себе кандидати? (27.06.2018) 27.06.2018

Тимошенко в образі принцеси Леї з "Зоряних воєн", Ляшко вдягає дітей у футболки зі своїм іменем, Порошенко відкриває "клаптик" дороги. До президентських виборів в Україні залишилось 9 місяців. Ось як політики агітують за себе у соцмережах.

Ukraine Wiktor Medwedtschuk

Від партії до партії - як кум Путіна Медведчук політсили міняє 30.07.2018

Віктор Медведчук знову поміняв політсилу й приєднався цього разу до "За життя" Вадима Рабіновича. Це вже четверта партія, яку змінює Медведчук. Єдине, що їх всіх об'єднує, - орієнтація на зближення з Росією.

Реклама

Докладно

Chanukka-Leuchter am Brandenburger Tor Juden in Berlin (picture-alliance/dpa/W. Kastl)

Берлін - місто, в якому євреї хочуть жити

Як живуть і про що думають євреї в Берліні через 80 років після єврейських погромів в Німеччині? Репортаж DW.  

Літак Ryanair

Франція конфіскувала літак Ryanair через субсидії

У Франції конфіскували літак Ryanair перед його вильотом із Бордо через конфлікт навколо субсидій. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  