Бойко і Рабінович підписали угоду про створення спільної платформи

Співголова політичної партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович підписали угоду про створення "Опозиційної платформи - За життя". Політики підписали відповідний документ у п'ятницю, 9 листопада, в кулуарах Верховної Ради України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Бойко заявив, що сподівається на об'єднання партій "Опозиційний блок" і "За життя". На запитання журналістів про те, скільки народних депутатів з фракції "Опозиційний блок" вирішили долучитися до платформи, Бойко не дав конкретної відповіді. Однак він зазначив, що ними стали ті члени фракції, які були присутні під час підписання угоди з Рабіновичем. Як уточнює агентство, на цьому заході були присутні нардепи від "Опоблоку" Юрій Павленко, Юрій Мірошниченко, Микола Скорик, Юлія Льовочкіна, Нестор Шуфрич, Сергій Ларін і Василь Німченко.

Після підписання угоди у політраді "За життя" рекомендували висунути на президентських виборах Рабіновича єдиним кандидатом від опозиції. Втім, сам політик сказав, що остаточне рішення щодо цього ухвалять на з'їзді партії, який "відбудеться найближчим часом".

Водночас народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський заявив, що рішення Бойка про створення спільного політичного проекту із партією Рабіновича є його приватною ініціативою і не має стосунку до партії "Опозиційний блок".

"У нас, у партії "Опозиційний блок", нічого не відбулося. Партія не уповноважувала Бойка підписувати жодних документів із Рабиновічем", - наголосив Новинський у коментарі "Українській правді" в п'ятницю. За його словами, Бойко це зробив як приватна особа, а партія не ухвалювала жодних рішень про об'єднання. Народний депутат додав, що у партії збираються обговорити цю ситуацію на засіданні політради у понеділок, 12 листопада.