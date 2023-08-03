Бернд Ріґерт висвітлював падіння Берлінського муру і був свідком подій 11 вересня 2001 року у Вашингтоні. Він був присутній під час розширення ЄС на схід у 2004 році, під час виборів папи у Римі, у таборі біженців "Морія" на Лесбосі та на саміті Трампа й Путіна в Гельсінкі. Завжди бути присутнім, розмовляти з людьми і пояснювати абстрактну політику - таким Бернд Ріґерт бачить своє основне журналістське завдання. Окрім того, для нього важливо розвіювати міфи про ЄС і показувати світові, як він працює, висвітлювати його недоліки і проливати світло на його майбутнє.