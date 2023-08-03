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Бернд Ріґерт
Бернд Ріґерт

Бернд Ріґерт

Багаторічний кореспондент DW у Європі та США, що спеціалізується на питаннях міграції, безпеки та фінансової політики.

Європа та її унікальний союз - пристрасть Бернда Ріґерта. Як функціонує ЄС? Чому ЄС функціонує? Яку користь дає людям цей унікальний експеримент? І що відрізняє Європу від решти світу?

Бернд Ріґерт висвітлював падіння Берлінського муру і був свідком подій 11 вересня 2001 року у Вашингтоні. Він був присутній під час розширення ЄС на схід у 2004 році, під час виборів папи у Римі, у таборі біженців "Морія" на Лесбосі та на саміті Трампа й Путіна в Гельсінкі. Завжди бути присутнім, розмовляти з людьми і пояснювати абстрактну політику - таким Бернд Ріґерт бачить своє основне журналістське завдання. Окрім того, для нього важливо розвіювати міфи про ЄС і показувати світові, як він працює, висвітлювати його недоліки і проливати світло на його майбутнє.

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Бернд Ріґерт: вибрані публікації

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Європарламент рішуче засудив терор ХАМАС проти Ізраїлю, закликавши Ізраїль подбати про мирних жителів Гази.
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Древній палац Альгамбра - символ Гранади - стане майданчиком для саміту

Для чого у Гранаді збирається антипутінська коаліція

Що стоїть на порядку денному і чого очікувати Україні від переговорів у Гранаді?
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Чому Україні дозволено атакувати цілі на території Росії

Під час війни країна, на яку напали, має право захищатися. Чи можна Україні бити західною зброєю по території РФ?
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Бернд Ріґерт: інші публікації

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Не лише Данія: у яких ще державах правлять монархи

Не лише Данія: у яких ще державах правлять монархи

У Данії на престол зійде новий король. Монархи формально правлять у дванадцяти європейських державах, що не є рідкістю.
Політика14 січня 2024 р.
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G7 та ЄС шукають шляхи фінансування України

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Під керівництвом Італії G7 шукає джерела фінансування України. ЄС теж планує фінпідтримку Києва в найближчі роки.
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Розгляд прохань про притулок у країнах ЄС посуворішає, але скоротиться за часом. Мета - знизити кількість мігрантів.
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ЄС: ХАМАС не отримував коштів з допомоги для палестинців

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Політика24 листопада 2023 р.
Джорджа Мелоні перед трибуною на тлі прапорів Італії та ЄС

Перший рік Джорджі Мелоні: прагматизм на першому плані

Перший рік Джорджі Мелоні: прагматизм на першому плані

Чим ознаменувався рік при владі Джорджі Мелоні - першої жінки у прем'єрському кріслі Італії?
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Контроль на кордоні Польщі

Візова афера у Польщі: ЄС вимагає відповідей від Варшави

Візова афера у Польщі: ЄС вимагає відповідей від Варшави

ЄС та Німеччина вимагають від Польщі дати пояснення щодо закидів у продажі сотень тисяч віз польськими консульствами.
Політика21 вересня 2023 р.
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