Берлін закликав Москву до конструктивної позиції в переговорах щодо Донбасу

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав Росію до конструктивної позиції в переговорах щодо Донбасу. Про це німецький урядовець заявив у середу, 21 серпня, перед відльотом до Москви, де він увечері цього ж дня зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

"Нарешті з'явилося сподівання на світло в кінці тунелю в таких питаннях, як режим припинення вогню, відведення військ і втілення мінських домовленостей", - сказав глава дипломатичного відомства ФРН, цитує агенція новин dpa. "Тепер всі сторони мусять продемонструвати готовність до діалогу та дій, інакше в цьому конфлікті й надалі будуть гинути люди", - наголосив Маас.

"Принципово різні погляди"

Щодо свого візиту до Росії та стану нинішніх німецько-російських відносин, то німецький урядовець визнав наявність "принципово різних поглядів у багатьох сферах" між Берліном та Москвою. "Ми маємо говорити про це, адже тільки за умови залучення Москви до важливих міжнародних тем можна досягти результатів", - зазначив німецький урядовець. За його словами, для цього потрібні прямі переговори та відвертий діалог.

Під час запланованої на вечір 21 серпня зустрічі в Москві Маас і Лавров, крім України, як очікується, обговорять ще низку важливих міжнародних питань. Йдеться зокрема про такі теми, як ситуація у Сирії, іранська ядерна програма, безпека в Перській затоці, майбутній контроль озброєння, а також двостороння співпраця на економічному, науковому та культурному рівні.

Як повідомлялося, нещодавно президент України Володимир Зеленський висловився за проведення наступної зустрічі в так званому "нормандському форматі". Крім України й Росії, до цього формату залучені також Німеччина та Франція.