Бейрут – столиця Лівану. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бейрут".

Бейрут є столицею Лівану і найбільшим містом у цій країні. Кількість населення Бейрута перевищує два мільйона осіб. До громадянської війни в Лівані 1975-1990 років Бейрут називали "Парижем Близького Сходу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.