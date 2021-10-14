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Бейрут

Бейрут – столиця Лівану. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бейрут".

Бейрут є столицею Лівану і найбільшим містом у цій країні. Кількість населення Бейрута перевищує два мільйона осіб. До громадянської війни в Лівані 1975-1990 років Бейрут називали "Парижем Близького Сходу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Стрілянина під час мітингу в Бейруті: щонайменше п'ятеро загиблих

Стрілянина під час мітингу в Бейруті: щонайменше п'ятеро загиблих 14.10.2021

Невідомі відкрили вогонь під час демонстрації, учасники якої вимагали звільнити головного слідчого у справі про вибух в порту Бейрута в серпні 2020 року. Внаслідок стрілянини загинули щонайменше п'ятеро осіб.
Ізраїль атакував цілі в Лівані після ракетної атаки

Ізраїль атакував цілі в Лівані після ракетної атаки 05.08.2021

Як повідомляє армія Ізраїлю, з ліванського боку напередодні була здійснена ракетна атака, ізраїльські винищуващі завдали ударів у відповідь. Бейрут закидає Ізраїлю провокації.
Франція та Німеччина нададуть масштабну допомогу Лівану

Франція та Німеччина нададуть масштабну допомогу Лівану 04.08.2021

У річницю спустошливого вибуху в порту Бейрута президент Франції Еммануель Макрон анонсував 100 мільйонів євро допомоги для Лівану. Берлін пообіцяв надати 40 мільйонів євро. Ліван роками переживає тяжку економічну кризу.
Уряд Лівану просить світову спільноту про допомогу

Уряд Лівану просить світову спільноту про допомогу 06.07.2021

Економічна криза в Лівані набуває катастрофічних масштабів. В.о. прем'єр-міністра Лівану Хасан Діаб виступив із терміновим закликом до міжнародної спільноти врятувати країну.
Інтерпол оголосив у розшук двох росіян через вибух у Бейруті

Інтерпол оголосив у розшук двох росіян через вибух у Бейруті 12.01.2021

За запитом генпрокурора Лівану розшукуються колишній капітан і власник судна, що привезло в порт Бейрута вантаж нітрату амонію, а також португалець, який оглядав вантаж.
Вибух в Бейруті: звинувачення висунули ексглаві уряду Лівану

Вибух в Бейруті: звинувачення висунули ексглаві уряду Лівану 10.12.2020

Експрем'єра Лівану та трьох членів його кабінету обвинувачують у "злочинній недбалості, що призвела до трагедії та людських жертв".

Експрем'єр Лівану Харірі знову очолив уряд на тлі кризи в країні

Експрем'єр Лівану Харірі знову очолив уряд на тлі кризи в країні 22.10.2020

Президент Лівану попросив колишнього прем'єра Саада Харірі знову очолити і сформувати новий уряд країни. Харірі пішов у відставку минулого року на тлі тривалих протестів у Лівані.
Прем'єр Лівану пішов у відставку, так і не сформувавши уряд

Прем'єр Лівану пішов у відставку, так і не сформувавши уряд 26.09.2020

Призначений наприкінці серпня прем'єр-міністром Лівану Мустафа Адіб заявив про свою відставку через нездатність сформувати уряд.
В порту Бейрута вирує масштабна пожежа

В порту Бейрута вирує масштабна пожежа 10.09.2020

Над столицею Лівану здіймаються чорні клуби диму. П'ять тижнів тому там же, в порту, стався потужний вибух.
У Бейруті припинили пошуки людей під завалами

У Бейруті припинили пошуки людей під завалами 06.09.2020

Рятувальники припинили пошуки людини під завалами будинку у Бейруті. Раніше спеціальні датчики виявили там ознаки пульсу. Утім, тепер рятувальники розповіли, що під завалами немає ознак життя.
Макрон вимагає від влади Лівану реформ, каже про останній шанс

Макрон вимагає від влади Лівану реформ, каже про "останній шанс" 01.09.2020

Під час візиту до Лівану Еммануель Макрон закликав владу країни швидко сформувати уряд та провести радикальні реформи.
Призначено нового главу уряду Лівану

Призначено нового главу уряду Лівану 31.08.2020

Новим прем'єр-міністром Лівану призначено Мустафу Адіба. Він пообіцяв швидке проведення реформ. Тим часом Світовий банк оцінив збитки від вибуху в Бейруті.

Маас у Лівані закликав до реформ та боротьби з корупцією

Маас у Лівані закликав до реформ та боротьби з корупцією 12.08.2020

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав політичне керівництво Лівану до проведення реформ та серйозної боротьби з корупцією.
Уряд Лівану пішов у відставку через вибух у порту Бейрута

Уряд Лівану пішов у відставку через вибух у порту Бейрута 10.08.2020

Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб оголосив про відставку свого уряду через вибух у бейрутському порту. За його словами, система корупції в країні є "більшою за державу".
У Бейруті знову сталися сутички між протестувальниками та поліцією

У Бейруті знову сталися сутички між протестувальниками та поліцією 09.08.2020

Учасники антиурядової акції протесту в ліванській столиці знову вступили в сутички з силами правопорядку. Поліція застосувала сльозогінний газ.
Донорська конференція: Лівану нададуть багатомільйонну допомогу

Донорська конференція: Лівану нададуть багатомільйонну допомогу 09.08.2020

Учасники міжнародної конференції донорів для Лівану домовилися виділити понад 250 мільйонів євро допомоги для подолання наслідків руйнівного вибуху в Бейруті, повідомила пресслужба президента Франції.
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