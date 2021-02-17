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Бахмут - українське місто в Донецькій області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бахмут".
Місто Бахмут розташовано в Донецькій області. В 2016 році цьому місту повернули його історичну назву. Між 1924 та 2016 роками Бахмут називався Артемівськ. В Бахмуті нараховується близько 75 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь у пам'ять про загиблого побратима. Утім, наразі майбутнє магазину - під питанням.
Єдиний у прифронтовому Бахмуті храм Православної церкви України розташований у підвалі п'ятиповерхівки, а його настоятель отець Сергій працює поліцейським. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія та як вдається поєднувати обидві служби - у репортажі DW.
Близько 40 дітей в Донецькій області вимушені щодня перетинати лінію фронту, щоб ходити до школи. Іноді діти пробиралися уздовж мінних полів або біля позицій військових. Інколи вони спізнювалися до зачинення блокпосту та ночували, де доведеться. Репортаж DW.