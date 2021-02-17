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Бахмут

Бахмут - українське місто в Донецькій області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бахмут".

Місто Бахмут розташовано в Донецькій області. В 2016 році цьому місту повернули його історичну назву. Між 1924 та 2016 роками Бахмут називався Артемівськ. В Бахмуті нараховується близько 75 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як працює Православна церква України на окупованому Донбасі

Як працює Православна церква України на окупованому Донбасі 17.02.2021

Чому багато священників ПЦУ на Донбасі працюють ще й за мирськими професіями, наприклад, в поліції? Як функціонують парафії української церкви у "ДНР"? Розмова DW з Митрополитом Донецьким і Маріупольським Сергієм.
Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (відео)

Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (відео) 04.01.2021

Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь. Утім, нині майбутнє магазину під загрозою. Дивіться у репортажі DW.

Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (30.12.2020) 30.12.2020

Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь у пам'ять про загиблого побратима. Утім, наразі майбутнє магазину - під питанням.

Священник-поліцейский та його підвальний храм у Бахмуті (відео)

Священник-поліцейский та його підвальний храм у Бахмуті (відео) 30.12.2020

Єдиний у прифронтовому Бахмуті храм Православної церкви України розташований у підвалі п'ятиповерхівки, а його настоятель отець Сергій працює поліцейським. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія?

Як священник ПЦУ працює поліцейським на Донбасі (23.12.2020) 23.12.2020

Єдиний у прифронтовому Бахмуті храм Православної церкви України розташований у підвалі п'ятиповерхівки, а його настоятель отець Сергій працює поліцейським. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія та як вдається поєднувати обидві служби - у репортажі DW.
Чому не декомунізували пам’ятник першому сепаратисту Артему? (відео)

Чому не декомунізували пам’ятник "першому сепаратисту" Артему? (відео) 07.06.2019

Друг Сталіна, товариш Артем у 1918 заснував Донецько-Криворізьку республіку і став взірцем для сучасних сепаратистів. Але пам’ятник Артему не зносять, а реставрують. Чому на Донбасі так люблять цю гігантську статую?
Як діти на Донбасі через лінію фронту до школи ходять (відео)

Як діти на Донбасі через лінію фронту до школи ходять (відео) 05.04.2018

Кілька десятків дітей в Донецькій області мусять щодня перетинати лінію фронту, щоб ходити до школи. На "шляху знань" блокпости, а іноді позиції військових та мінні поля. Репортаж DW.

До школи через лінію фронту (05.04.2018) 05.04.2018

Близько 40 дітей в Донецькій області вимушені щодня перетинати лінію фронту, щоб ходити до школи. Іноді діти пробиралися уздовж мінних полів або біля позицій військових. Інколи вони спізнювалися до зачинення блокпосту та ночували, де доведеться. Репортаж DW.

Єврокомісар: Треба знайти спосіб для допомоги по обидва боки лінії зіткнення

Єврокомісар: Треба знайти спосіб для допомоги по обидва боки лінії зіткнення 22.02.2017

Прифронтові райони Донбасу відвідав єврокомісар з гуманітарних питань Христос Стиліанідіс. В інтерв’ю DW він оцінив ситуацію в регіоні та розповів про гуманітарну допомогу з боку Євросоюзу.
Декомунізація: Верховна Рада перейменувала більше 170 населених пунктів

Декомунізація: Верховна Рада перейменувала більше 170 населених пунктів 04.02.2016

Артемівськ став Бахмутом, Дзержинськ - Торецьком. Однак Дніпропетровська й Кіровограда, щодо перейменування яких точились найгостріші дискусії, в ухваленій Верховною Радою постанові немає.
Міська рада Артемівська хоче повернути місту назву Бахмут

Міська рада Артемівська хоче повернути місту назву Бахмут 23.09.2015

З відповідним проханням Артемівська міська рада звернулася до Верховної Ради. Остаточне рішення, чи повертати місту історичну назву, ухвалюватиме парламент України.