Бахмут - українське місто в Донецькій області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бахмут".

Місто Бахмут розташовано в Донецькій області. В 2016 році цьому місту повернули його історичну назву. Між 1924 та 2016 роками Бахмут називався Артемівськ. В Бахмуті нараховується близько 75 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.