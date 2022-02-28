Втрата Авдіївки і наступ РФ: прогнози військових експертів

Анна Пшемиська

21.02.2024 21 лютого 2024 р.

Захоплення Авдіївки стало для Росії найбільшим здобутком після виходу ЗСУ з Бахмута. Армія РФ зазнала великих втрат, але може продовжувати наступ. Наскільки складна ситуація на фронті для України й де наступатиме Росія після захоплення Авдіївки?