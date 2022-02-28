Втрата Авдіївки і наступ РФ: прогнози військових експертів

КонфліктиУкраїнаВтрата Авдіївки і наступ РФ: прогнози військових експертівTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаАнна Пшемиська21.02.202421 лютого 2024 р.Захоплення Авдіївки стало для Росії найбільшим здобутком після виходу ЗСУ з Бахмута. Армія РФ зазнала великих втрат, але може продовжувати наступ. Наскільки складна ситуація на фронті для України й де наступатиме Росія після захоплення Авдіївки?https://p.dw.com/p/4chkTРеклама