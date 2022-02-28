Як артилеристи на Бахмутському напрямку стримують наступ РФ

КонфліктиУкраїнаЯк артилеристи на Бахмутському напрямку стримують наступ РФTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаНіколас Конноллі | Ірина Ухіна17.01.202417 січня 2024 р.Українські артилеристи на передовій змушені боротися не лише з російською армією, але й з мишами і холодом. Як проходить зима для військових ЗСУ за 10 км від лінії фронту на Бахмутському напрямку - в ексклюзивному репортажі DW.https://p.dw.com/p/4bNt4Реклама