Як артилеристи на Бахмутському напрямку стримують наступ РФ

Ніколас Конноллі | Ірина Ухіна

17.01.2024 17 січня 2024 р.

Українські артилеристи на передовій змушені боротися не лише з російською армією, але й з мишами і холодом. Як проходить зима для військових ЗСУ за 10 км від лінії фронту на Бахмутському напрямку - в ексклюзивному репортажі DW.