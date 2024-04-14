Армія РФ намагається просунутися західніше Бахмута - Умєров

За словами міністра оборони, Збройні сили України, попри чисельну перевагу противника ефективно зривають ці плани завдяки відвазі, підготовці та професійності.

Російська армія намагається прорвати українську лінію оборони, щоб просунутися західніше Бахмута, зосередивши зусилля на цьому напрямку. Про це у неділю, 14 квітня, у дописі у Facebook зазначив міністр оборони України Рустем Умєров, який відвідав бойові підрозділи Збройних сил України (ЗСУ) на Східному напрямку.

"Ситуація напружена. Ворог намагається просунутися вглиб позицій Сил оборони, зосередившись для прориву західніше Бахмута. Попри чисельну перевагу противника ми ефективно зриваємо ці плани завдяки відвазі, підготовці та професійності захисників, які вдало використовують сучасні технологічні системи в противагу ворогу, який намагається отримати перевагу живою силою", - зазначив він.

Також Умєров під час відвідання фронту нагородив військовослужбовців, які "відзначилися у тяжких боях з переважаючим ворогом", державними нагородами та міністерськими відзнаками.

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Сирський: росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня

Нагадаємо, раніше у неділю головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр на Донеччині до 9 травня.

За його словами, війська РФ також зосереджують зусилля на прориві української оборони західніше Бахмута та виході до каналу Сіверський Донець - Донбас, щоб створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.

Головком запевнив, що для зміцнення оборони та реагування на дії окупантів на цьому напрямку суттєво посилили бригади боєприпасами, дронами та засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

При цьому він зазначив, що необхідно підвищити якість підготовки, зокрема морально-психологічної, й нарощувати кількість безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами.