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Бангладеш

Бангладеш - країна в Південній Азії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бангладеш".

Бангладеш розташовується на сході від Індії в Бенгальській затоці. Кількість населення Бангладеш становить понад 168 мільйонів осіб. Народна Республіка Бангладеш є парламентською країною. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Десятки людей загинули у пожежі на поромі в Бангладеш

Десятки людей загинули у пожежі на поромі в Бангладеш 24.12.2021

Судно перевозило 800 пасажирів. Після того, як воно загорілося, люди були змушені стрибати у річку, аби врятуватися.

Чому українці не носять українське, або як Україна одягає Європу (17.12.2021) 17.12.2021

Україна стає дедалі привабливішою для відомих європейських брендів одягу, які вже давно шиють тут одяг. Але придбати його можна лише в Європі. В українських магазинах переважає продукція з Китаю, Бангладеш і Туреччини. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.

Від Німеччини до Канади та Китаю - екстремальна погода у світі (фото)

Від Німеччини до Канади та Китаю - екстремальна погода у світі (фото) 27.07.2021

Останніми тижнями у новинних заголовках домінують наслідки екстремальної погоди - від Німеччини до Канади та Китаю. Науковці пояснюють такий розвиток зміною клімату.

Десятки жертв внаслідок пожежі на фабриці у Бангладеш

Десятки жертв внаслідок пожежі на фабриці у Бангладеш 09.07.2021

На фабриці у столиці Бангладеш, де спалахнула пожежа, були замкнені евакуаційні сходи. Вогонь гасять уже понад добу.

Понад 80 осіб загинули через циклон Амфан в Індії та Бангладеш

Понад 80 осіб загинули через циклон "Амфан" в Індії та Бангладеш 21.05.2020

Жертвами циклону "Амфан" стали понад 80 осіб в Індії та Бангладеш. Циклон знищив тисячі будинків, виривав дерева з корінням і призвів до сильних повеней.
У Бангладеш урятували біженців рохінджа, які два місяці дрейфували в морі

У Бангладеш урятували біженців рохінджа, які два місяці дрейфували в морі 16.04.2020

Майже 400 мусульман рохінджа врятували з риболовного судна поблизу берегів Бангладеш. Біженці близько двох місяців дрейфували в Бенгальській затоці, понад 30 людей померли на судні.
Україна просить Грецію і Бангладеш про захист ув'язнених там укранців

Україна просить Грецію і Бангладеш про захист ув'язнених там укранців 02.04.2020

Умови утримання в тюрмах Греції та Бангладеш не відповідають санітарно-гігієнічним нормам на тлі поширення коронавірусу, не вистачає ліків, води та продуктів, повідомила омбудсменка Людмила Денісова.
Семеро мігрантів потонули у внутрішньому озері в Туреччині

Семеро мігрантів потонули у внутрішньому озері в Туреччині 26.12.2019

Внаслідок перекидання човна на озері Ван на сході Туреччини загинуло семеро мігрантів. Навіщо вони вирішили перетнути озеро, яке не межує з жодною іншою країною, поки невідомо.
В Індії тривають протести: кількість загиблих зростає

В Індії тривають протести: кількість загиблих зростає 21.12.2019

Попри заборону на протести та відключення інтернету в Індії тривають протести проти надання громадянства нелегальним мігрантам з Афганістану, Пакистану та Бангладеш. Кількість загиблих, за різними даними, сягає 20 осіб
Циклон Бульбуль: у Індії і Бангладеш загинули 14 осіб

Циклон "Бульбуль": у Індії і Бангладеш загинули 14 осіб 10.11.2019

Руйнівний циклон "Бульбуль", що обрушився на Індію та Бангладеш, забрав життя вже щонайменше 14 людей.
16 осіб засудили до смертної кари за вбивство школярки у Бангладеш

16 осіб засудили до смертної кари за вбивство школярки у Бангладеш 24.10.2019

Суд у Бангладеш виніс 16 смертних вироків за вбивство 19-річної школярки Нусрат Джахан Рафі. Дівчину підпалили на даху школи.
В Індії майже двом мільйонам осіб загрожує позбавлення громадянства

В Індії майже двом мільйонам осіб загрожує позбавлення громадянства 31.08.2019

Після проведеного в штаті Ассам на сході Індії оновлення реєстру громадян близько двох мільйонів осіб не були визнані індійськими громадянами.
Через негоду у Південній Азії загинули десятки людей

Через негоду у Південній Азії загинули десятки людей 13.07.2019

В Непалі, Індії та Бангладеш через повені та зливи загинули десятки людей. Тисячі людей були змушені залишити свої будинки.
У Франції найнижчий рівень довіри до вакцинації в світі - опитування

У Франції найнижчий рівень довіри до вакцинації в світі - опитування 19.06.2019

Найменше в світі довіряють вакцинам у Франції, а найбільше - в Бангладеш і Єгипті, свідчить опитування Gallup World Poll. В Україні недовіру до безпеки вакцин висловили 15 відсотків осіб.
В Індії та Бангладеш зростає кількість жертв циклону Фані

В Індії та Бангладеш зростає кількість жертв циклону "Фані" 04.05.2019

Унаслідок потужних поривів вітру під час урагану "Фані" у східноіндійському штаті Одіша загинуло як мінімум 12 осіб - переважно через падіння дерев. Ще четверо смертей сталося в Бангладеш.
Східне узбережжя Індії накрив циклон Фані

Східне узбережжя Індії накрив циклон "Фані" 03.05.2019

Поблизу міста Пурі швидкість вітру сягала місцями 205 кілометрів на годину. Вже є повідомлення про перші жертви негоди.
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