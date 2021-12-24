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Бангладеш - країна в Південній Азії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бангладеш".
Бангладеш розташовується на сході від Індії в Бенгальській затоці. Кількість населення Бангладеш становить понад 168 мільйонів осіб. Народна Республіка Бангладеш є парламентською країною. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна стає дедалі привабливішою для відомих європейських брендів одягу, які вже давно шиють тут одяг. Але придбати його можна лише в Європі. В українських магазинах переважає продукція з Китаю, Бангладеш і Туреччини. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.