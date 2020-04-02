Україна просить Грецію і Бангладеш про захист ув'язнених там укранців

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції просить омбудсмена Греції Андреаса Поттакіса і президента організації з прав людини Бангладеш Абрара Одхікара про сприяння у захисті прав ув'язнених українців. Про це вона повідомила у середу, 1 квітня, на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, вона просить сприяти забезпеченню належних умов утримання і надання кваліфікованої медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів і рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Також вона просить звільнити з тюрем тих українців, які вразливі до інфекційних захворювань, або стали на шлях виправлення.

Омбудсменка зазначила, що в грецьких виправних установах, де утримують понад 100 громадян України, немає коштів для дезінфекції рук і одягу. При цьому приміщення не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, існують обмеження на доставку ліків, засобів гігієни, харчових продуктів та питної води.

В тюрмах Бангладеш неможливо отримати меддопомогу

У в'язниці міста Касімпур в Бангладеш відсутня можливість отримати кваліфіковану медичну допомогу і необхідні ліки, додала Денісова. Окрім того, ув'язнені не забезпечені питною водою, якісним харчуванням, сезонним одягом і речами першої потреби.

Денісова наголосила, що у "Переліку принципів, щодо поводження з особами, які перебувають в умовах несвободи, в контексті пандемії коронавірусної інфекції", ухвалених 20 березня 2020 року Європейським комітетом з питань запобігання катуванням чи нелюдському поводженню, рекомендовано звільнити засуджених, які є найбільш уразливими до захворювання.

Раніше повідомлялось, що в пенітенціарних центрах півдня Італії як засуджені або затримані перебувають 158 громадян України. З них - 131 особа засуджена і відбуває покарання, а 27 утримаються під вартою. Між тим у Греції, за даними МЗС, тільки протягом 2019 року затримали 36 українських моряків, а у 2020-му - двох.