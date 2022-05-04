Балкани (Балканський півострів) - півострів у південній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Балкани".

Балканський півострів розташовано на півдні Європи. Повністю на Балканському півострові розташовані такі країни - Албанія, Болгарія, Боснія і Герцоговина, Греція, Північна Македонія, Чорногорія, Косово; частково – Сербія, Хорватія, Словенія, Румунія, Туреччина. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.