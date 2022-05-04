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Балкани

Балкани (Балканський півострів) - півострів у південній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Балкани".

Балканський півострів розташовано на півдні Європи. Повністю на Балканському півострові розташовані такі країни - Албанія, Болгарія, Боснія і Герцоговина, Греція, Північна Македонія, Чорногорія, Косово; частково – Сербія, Хорватія, Словенія, Румунія, Туреччина. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна Росії проти України: чи піде Сербія на розрив з Кремлем?

Війна Росії проти України: чи піде Сербія на розрив з Кремлем? 04.05.2022

Після вторгнення Росії в Україну тон Белграда у відносинах із Москвою змінився. Можливо, Сербія стоїть на порозі великих зовнішньополітичних змін.
Російський сентимент у Греції: між православ'ям і радянською ностальгією

Російський сентимент у Греції: між православ'ям і радянською ностальгією 27.04.2022

Уряд в Афінах засуджує російське вторгнення в Україну. Але грецьке суспільство у ставленні до цієї війни розколоте. Ліві керуються радянською ностальгією, православні - "скрєпами".
США засудили російські погрози Боснії українським сценарієм

США засудили російські погрози Боснії "українським сценарієм" 18.03.2022

Посольство США у Боснії назвало коментарі посла РФ Калабухова "небезпечними" і заявило про подальшу підтримку Сараєво.

Вступ України до ЄС: чи настав час для швидких і сміливих рішень?

Вступ України до ЄС: чи настав час для швидких і сміливих рішень? 10.03.2022

Україна, Грузія та Молдова хотіли б якомога швидше приєднатися до ЄС. Чи війна Росії проти України пришвидшить тепер ці довгі процеси? Відповіді мають бути надані на саміті ЄС.

Проблеми НАТО у Південно-Східній Європі: дешевий газ та націоналізм

Проблеми НАТО у Південно-Східній Європі: дешевий газ та націоналізм 10.02.2022

Країни-члени НАТО у Центральній та Південно-Східній Європі відіграють надзвичайно важливу роль у тому, як Заходу поводитися з РФ. Москва успішно грає на струнах націоналістів.
Вугільна криза по-британськи - Європа у фокусі (відео)

Вугільна криза по-британськи - "Європа у фокусі" (відео) 03.11.2021

Росія: доки триватимуть тортури у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живуть у будинку на колесах на енергії сонця.
Повернення до вугілля у Великобританії? Європа у фокусі (02.11.2021)

Повернення до вугілля у Великобританії? "Європа у фокусі" (02.11.2021) 03.11.2021

Росія: доки триватимуть тортури та знущання у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живеться в будинку на колесах на сонячній енергії.

Лідери ЄС не змогли назвати дату вступу Західних Балкан до блоку

Лідери ЄС не змогли назвати дату вступу Західних Балкан до блоку 06.10.2021

За результатами саміту лідерів Євросоюзу та Західних Балкан 6 жовтня не було визначено термінів приєднання шести країн до ЄС.
Меркель підтвердила інтерес Німеччини і ЄС до балканських країн

Меркель підтвердила інтерес Німеччини і ЄС до балканських країн 14.09.2021

Німецька канцлерка зустрілася з прем'єр-міністрами Албанії, Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії і Косова. Усі ці країни прагнуть вступити до ЄС.
Меркель вважає вступ балканських країн в ЄС абсолютно необхідним

Меркель вважає вступ балканських країн в ЄС абсолютно необхідним 14.09.2021

Під час візиту до Сербії канцлерка ФРН Анґела Меркель закликала країни Західних Балкан прискорити демократичні реформи. В Албанії пройде її зустріч з главами всіх шести держав регіону.
Словенія перебирає головування в Раді ЄС

Словенія перебирає головування в Раді ЄС 01.07.2021

Серед цілей головування Словенії в ЄС - зміцнення європейських цінностей та продовження процесу розширення ЄС на Західних Балканах.

Вугільні ТЕС України забруднюють повітря найбільше в Європі - дослідження

Вугільні ТЕС України забруднюють повітря найбільше в Європі - дослідження 25.05.2021

За викидами зольного пилу українські електростанції забруднюють повітря більше за країни ЄС, Туреччину і Західні Балкани разом узяті, з'ясували екологи.
Перегляд кордонів на Балканах: що міститься у фантомному плані прем'єра Словенії

Перегляд кордонів на Балканах: що міститься у "фантомному плані" прем'єра Словенії 22.04.2021

З 1 липня 2021 Словенія перебирає чергове головування у ЄС. Словенський прем'єр пропонує зміни кордони на Балканах з урахуванням етнічної картини. Як реагують на це - у матеріалі DW.
У Болгарії на тлі пандемії COVID-19 відбуваються вибори у парламент

У Болгарії на тлі пандемії COVID-19 відбуваються вибори у парламент 04.04.2021

У Болгарії відбуваються парламентські вибори. В уряду Бойка Борисова хороші шанси залишитися при владі, однак його партія навряд чи зможе здобути абсолютну більшість.
У Бельгії затримали екскомандира Визвольної армії Косова

У Бельгії затримали екскомандира Визвольної армії Косова 17.03.2021

Колишній командир Визвольної армії Косова П'єтер Шала перебуватиме під вартою в Бельгії до можливого переведення до слідчого ізолятора спецтрибуналу в Гаазі.
У Косові обирають новий парламент

У Косові обирають новий парламент 14.02.2021

Дострокові вибори в Косові проводять після рішення Конституційного суду країни, який визнав призначення уряду нелегітимним.
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