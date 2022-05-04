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Балкани (Балканський півострів) - півострів у південній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Балкани".
Балканський півострів розташовано на півдні Європи. Повністю на Балканському півострові розташовані такі країни - Албанія, Болгарія, Боснія і Герцоговина, Греція, Північна Македонія, Чорногорія, Косово; частково – Сербія, Хорватія, Словенія, Румунія, Туреччина. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Росія: доки триватимуть тортури та знущання у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живеться в будинку на колесах на сонячній енергії.